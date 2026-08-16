Zaragoza busca 45 candidatos para la segunda edición del laboratorio de participación joven

Archivo - Laboratorio de Participación Joven de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza busca 45 chicos y chicas con inquietudes y ganas de participar en la segunda edición del LAB, el laboratorio de participación joven puesto en marcha el año pasado para diseñar las políticas de juventud y programar actividades atractivas para ellos.

Así lo ha anunciado este domingo la concejala delegada de Juventud, Ruth Bravo, quien ha explicado que, después del "éxito" de la primera edición, este año se ha incrementado el presupuesto pasando de 21.000 euros a 31.500 euros con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes de la ciudad.

En concreto, se buscan 45 candidatos --frente a los 30 del año pasado--, de entre 16 y 30 años, con ganas de participar y aportar en las sesiones previstas durante el curso escolar, que se celebrarán en la Azucarera.

A cambio, los seleccionados recibirán una ayuda de 700 euros. Como requisito, deberán estar empadronados, ser residente habitual o estudiar en la ciudad.

"La primera edición nos confirmó que confiar en el talento de los jóvenes es una apuesta acertada. De ese trabajo conjunto han surgido proyectos que muy pronto verán la luz y que responden a cuestiones tan importantes como el acceso a la cultura, el bienestar emocional o la participación activa en la ciudad", ha afirmado Bravo, quien ha reivindicado que este es "el mejor ejemplo de que, cuando escuchamos a la juventud, las ideas se transforman en acciones".

La aportación de los jóvenes es "muy valiosa para que desde el Ayuntamiento podamos ofrecerles un ocio saludable y programas que atiendan sus intereses y preocupaciones", ha indicado la edil, quien ha señalado que la primera edición ha demostrado que el LAB es mucho más que un proyecto, "es una apuesta por escuchar, implicar y construir junto a la juventud zaragozana". "Queremos crear un espacio donde las ideas, el diálogo y la creatividad se convierten en motor de las políticas públicas de juventud", ha apostillado.

CALENDARIO DE SESIONES

El calendario de las sesiones se llevará a cabo entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027, de tal forma que los jóvenes deberán asistir a 20 sesiones de dos horas de duración, distribuidos en grupos en función de las edades de los integrantes con el fin de facilitar el diálogo y la interacción entre ellos.

Los trabajos del LAB versan sobre cuatro asuntos que preocupan y afectan a los jóvenes del siglo XXI y, entre los que no falta, la "emancipación y vida independiente" para acompañarles en este momento decisivo y la "tecnología" que impregna su vida diaria y estudiantil, además de su futuro profesional.

Estas dos áreas se completan con 'ocio y cultura' para ofrecer alternativas saludables y enriquecedoras, y el bloque de 'Información juvenil'. Entre las aportaciones presentadas, se encuentra el desarrollo de aplicaciones informáticas, el mundo 'gamer', el correcto uso de las tecnologías o la creación de una comunidad frente al aislamiento digital.

La cultura y el bienestar creativo, a través de la música y el cine, está también muy presente en las materias de trabajo, además del deporte, la nutrición y la salud mental, otra de los asuntos que preocupan a los jóvenes. Con esta evolución,

"Zaragoza Joven refuerza su compromiso con una participación juvenil real y efectiva, convirtiendo las ideas de los jóvenes en proyectos concretos que contribuyen a mejorar la ciudad y las oportunidades de quienes la habitan", ha apuntado Bravo.

BALANCE DE LA PRIMERA EDICIÓN

La primera edición de esta iniciativa consistió en 18 sesiones de trabajo realizadas entre enero y junio, en la que participaron 30 jóvenes. Después de analizar la viabilidad de cada una de las ideas, Zaragoza joven ha definido dos vías para la puesta en marcha de los proyectos.

Por un lado, la ejecución directa de algunos proyectos en formato de eventos y, por otro, la integración de otras propuestas en programas y líneas de trabajo ya existentes dentro del Servicio de Juventud De esta forma, el Ayuntamiento se compromete a poner en marcha dos nuevos eventos de los planteados en el LAB, a partir de este otoño.

El primero de ellos es 'Pasaporte Cultural', un proyecto dirigido a jóvenes que combina ocio, creatividad e inclusión. Durante cuatro semanas, los participantes podrán acceder gratuitamente a talleres de artes plásticas, audiovisuales, escénicas y literarias, así como a exhibiciones y actividades especiales durante los fines de semana.

El programa se desarrollará en los espacios de Zaragoza Joven y contará con una dinámica gamificada mediante un pasaporte físico que los asistentes podrán sellar en cada actividad. La segunda propuesta seleccionada es 'Tsunami', una iniciativa centrada en el bienestar emocional de la juventud.

Aunque esta temática no figuraba inicialmente entre las líneas prioritarias de la convocatoria, la relevancia adquirida durante las sesiones de trabajo llevó a incorporarla como una de las propuestas finales.

Por otro lado, bajo el lema '¿Y si fallar fuera solo el principio?', Tsunami se celebrará durante un fin de semana de otoño en La Azucarera y abordará la resiliencia, el crecimiento personal y la capacidad de reconstruirse tras las dificultades.

El evento combinará charlas inspiradoras, talleres prácticos y actividades de celebración que reivindican el aprendizaje derivado de los errores y los desafíos personales.

INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS EN PROYECTOS YA EXISTENTES

Además de los eventos de nueva creación, el Ayuntamiento incorporará las aportaciones de los participantes del LAB en distintas iniciativas que ya se encuentran en marcha. En el ámbito tecnológico, el proyecto 'AeroLAB - Lanza tu Ecohete' plantea acercar la ciencia y la aeronáutica mediante el diseño y construcción de prototipos aeroespaciales elaborados con materiales reciclados.

La propuesta se integrará en las actividades de la línea STEAM, permitiendo que los integrantes del LAB aporten ideas y participen como grupo piloto en futuras iniciativas.

Por su parte, 'Serpientes y Escaleras' propone un festival sobre emancipación juvenil inspirado en el conocido juego de mesa. La iniciativa contempla charlas y talleres prácticos sobre empleo, vivienda, becas e intercambios internacionales.

Dado que la emancipación constituye una línea estratégica del Servicio de Juventud, los participantes podrán colaborar en actividades ya existentes, como ferias y eventos informativos, aportando una visión cercana a las necesidades reales de la juventud.

También se incorporará la propuesta '¡Entérate, maja!', orientada a la creación de un canal digital que facilite el acceso de los jóvenes a información relevante sobre vivienda, empleo, bienestar y derechos. Esta iniciativa se vinculará a otros proyectos del Servicio de Juventud, donde los participantes del LAB podrán formar parte de grupos piloto y de creación de contenidos.