Zaragoza celebra el Día Mundial del Turismo con la inteligencia artificial como eje y promociones 2x1 en visitas y rutas

Informadores turísticos en el paseo de la Ribera de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de septiembre, con unas promociones especiales en algunos servicios turísticos que se extenderán durante todo el fin de semana. Los días 26 y 27 de septiembre, diferentes visitas y rutas contarán con una promoción 2x1.

La celebración internacional se desarrolla este año bajo el lema "Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo", centrado en el potencial de la inteligencia artificial para contribuir a un turismo más inteligente, inclusivo y sostenible.

Entre sus objetivos se encuentran mejorar la toma de decisiones, reforzar las capacidades del sector y avanzar tanto en la experiencia de los visitantes como en la gestión de los destinos turísticos.

En este contexto, el consistorio zaragozano ofrecerá durante el fin de semana, a través de Zaragoza Turismo, distintas propuestas para recorrer la ciudad y acercarse a algunos de sus principales espacios patrimoniales.

2X1

El sábado 26 de septiembre, la promoción 2x1 se aplicará a las rutas de informadores turísticos por el Casco Histórico y el Paseo por la Ribera, a la visita a la Real Maestranza de Caballería y a la visita "Dos Catedrales". En este último caso, la entrada a La Seo no está incluida en la promoción.

Ese mismo día se ofrecerá además una visita accesible específicamente dirigida a personas con discapacidad física, que también estará incluida en el 2x1.

La programación continuará el domingo 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, con la promoción en las rutas de informadores turísticos por el Casco Histórico y el Paseo por la Ribera y en la visita a la Real Maestranza de Caballería.

Los horarios, puntos de salida y condiciones de cada una de las actividades pueden consultarse a través de los canales de Zaragoza Turismo 'https://www.zaragozaturismotiendaonline.com/turismo/index.ph...'.