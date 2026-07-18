Zaragoza celebrará una nueva edición del Salón del Empleo el 7 de octubre

Archivo - Salón del Empleo 2026 organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza celebrará dos ediciones al año del Salón de Empleo, el evento más importante organizado por el Ayuntamiento para favorecer la búsqueda de oportunidades laborales. En la primera edición de este año, celebrada en marzo en la sala Multiusos del Auditorio, se pusieron a disposición 1.000 ofertas de trabajo de 78 empresas, instituciones y entidades, lo que atrajo a 4.000 visitantes, la mayoría de ellos en busca de su primer empleo o de nuevas oportunidades laborales. El 60 % de las ofertas se cubrió gracias a esta cita.

Dado el éxito de esta cita y el interés que genera, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció el miércoles en el Debate del estado de la ciudad que a partir de ahora se celebrará una segunda edición al año apostando así por un formato que funciona. Así pues, la próxima edición será el 7 de octubre de este año, en el mismo espacio.

"Hemos conseguido insertar a más de 2.100 jóvenes en el mercado laboral gracias al Imefez y la Feria del Empleo. 2.100 puestos de trabajo cubiertos, de los de verdad, no de esos que usa este Gobierno de la Nación para inflar los datos", explicó Natalia Chueca durante el Debate del Estado de la Ciudad. Ante este éxito, ha dicho, "hemos decidido que no nos vamos a conformar con celebrar solo un salón del empleo en Zaragoza y vamos a hacer otro que se celebrará en octubre".

Durante el evento, que gestiona el Consistorio a través de los Servicio de Orientación e Inserción del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ), el personal de las entidades y empresas recoge currículos y conoce a sus candidatos cara a cara para poder, posteriormente, poner en marcha los procesos de selección. Precisamente, uno de los valores más destacados de estas empresas es la necesidad de cubrir los puestos ofertados a corto y medio plazo.

Por primera vez, en la cita de esta primavera se incluyeron charlas sectoriales en sectores con mayor demanda de empleo para que los participantes pudieran conocer mejor las características de cada sector y así poder ayudarles a canalizar su búsqueda. Dado el interés y acogida, se reforzarán también en el Salón de octubre.

VARIEDAD DE SECTORES

Esta iniciativa público-privada ha permitido en los últimos años reunir en un día empleos de todo tipo para ofrecer una alternativa laboral a miles de ciudadanos. El Salón genera un punto de encuentro entre buscadores de empleo y empresas, además de la oportunidad, entre los representantes de estas firmas, para compartir experiencias.

Algunas de las entidades que participan, representan a un grupo de empresas al que pertenecen, a una asociación empresarial o a un clúster, por lo que el número de puestos de trabajo ofertados se incrementa considerablemente (como la Federación Empresas del Metal de Zaragoza, Horeca, la Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal o Tecnara).

Los sectores en los que desarrollan la actividad las empresas que asisten son muy variados: servicios a las empresas y las personas, Ingeniería y programación, comerciales, soldadores, operarios de logística, personal sanitario y sociosanitario, personal de limpieza y comercio.

En este encuentro, se dan cita empresas ubicadas desde hace tiempo en Zaragoza y otras que, sin tener sede en la ciudad, confían en el vivero de talento que es esta ciudad para incorporarlo a sus plantillas. Incluso estudiantes o recién titulados, que buscan un encuentro directo con el personal de Recursos Humanos de las empresas.