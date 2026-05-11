Zaragoza y la ciudad de Lishui acuerdan favorecer la llegada de estudiantes y turistas chinos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el alcalde de la ciudad de Lishui, Zhu Linsen, han firmado un acuerdo marco que permitirá impulsar la colaboración económica, comercial y cultural - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el alcalde de la ciudad de Lishui, Zhu Linsen, han firmado un acuerdo marco que permitirá impulsar la colaboración económica y comercial, además de cultural, y que en la práctica supondrá facilitar la llegada de estudiantes chinos que terminen su formación en la capital aragonesa, además de propiciar la llegada de turistas de este país asiático.

Este acuerdo marco, ha dicho Chueca, avala a las distintas instituciones y empresas, tanto de Lishui como de Zaragoza, para favorecer ese "encuentro y entendimiento" para profundizar en las relaciones amistosas y la cooperación práctica en ámbitos estratégicos.

"Uno de los mayores desafíos que tenemos como ciudad es el crecimiento que vamos a experimentar en los próximos años y la necesidad de talento y profesionales en nuestra ciudad", ha comentado la alcaldesa para apuntar que se buscará esa colaboración para que estudiantes chinos vengan a terminar su formación a Zaragoza y vengan a trabajar a Zaragoza.

Ese es uno de los principales objetivos que tiene este acuerdo marco, pero no se hará desde el Ayuntamiento, porque lo que se ha firmado es un "aval" para que sean las propias instituciones, escuelas de formación o las empresas que demandan profesionales las que cerrarán los acuerdos directamente entre ellos.

Por eso, en paralelo al encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza le ha precedido otro en la Cámara de Comercio con distintas empresas interesadas en llegar a acuerdos con empresas e instituciones de Lishui para que "empiecen a hacer esas comunicaciones y esos acuerdos bidireccionales y bilaterales entre ellos".

"Pero sobre todo, talento y profesionales, que eso es lo que nosotros necesitamos", ha abundado la alcaldesa para apostillar que también se abre una vía para fomentar las visitas de turistas chinos, de modo que cada vez que vengan turoperadores de China o de ciudadanos de Lishui a visitar España o Europa "hagan una parada en Zaragoza y que Zaragoza sea ciudad de destino".

"LAZOS MÁS FUERTES"

Por su parte, el alcalde de Lishui, Zhe Linsen, ha confiado en que tras este acuerdo "haya más prosperidad y proyectos en el sector económico y cultural" de ambas ciudades.

Ha invitado a la alcaldesa y a los zaragozanos a visitar la región de China donde se ubica la ciudad de Lishui, para reiterar su confianza en que el lazo que une a ambas ciudades "sea cada vez más estrecho".

El alcalde chino ha agradecido a todas las personas que han hecho posible este acuerdo y los propios vecinos de Zaragoza para "formar este puente tan importante, para entrelazar nuestras culturas para que posteriormente sigamos estrechando estos lazos, iniciados hace 50 años".

En su intervención, Zhu Linsen ha recordado que el mes pasado se han reunido en Pekín el presidente chino, Xi Jinping, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "que han podido aportar más sobre el desarrollo futuro entre estas dos ciudades, entre estos dos países, en los que esperamos mayor prosperidad, más trabajos, más proyectos en conjunto, gracias al liderazgo de los presidentes de ambos países".

CONTINUIDAD DESDE 2024

Este nuevo paso institucional refuerza la estrategia de alianzas internacionales de Zaragoza con China mediante una rúbrica que potencia el primer documento formal suscrito en octubre de 2024 entre Natalia Chueca y el entonces alcalde de Lishui, Wu Shunze.

Aquel acuerdo ha sentado las bases para fomentar intercambios y cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la cultura, la educación, el turismo, la ciencia y tecnología, el deporte, la salud y las industrias culturales.

Entonces, la alcaldesa ya aludió al "interés estratégico" de Lishui por ser una ciudad con un modelo de consolidación poblacional "especialmente atractivo" y con importantes políticas medioambientales y de desarrollo sostenible que conectan con proyectos impulsados actualmente en Zaragoza, como la transformación de corredores verdes urbanos, el desarrollo de comunidades energéticas y producción fotovoltaica municipal.

La reunión en el Ayuntamiento de Zaragoza se enmarca en una visita institucional de cuatro días que propuso la alcaldesa a través de una invitación formal enviada el pasado mes de abril.

La delegación china, encabezada por el alcalde Zhu Linsen, cuenta también con la presencia del alcalde del Condado de Qingtian, She Xiaojun, una subdivisión administrativa de Lishui; el miembro de la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma de Lishui, Wang Shiqiang; el director de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores, Chen Maorong; el director del Centro de Desarrollo Deportivo de Lishui, Ji Gaofeng; y el subdirector de la Oficina de Economía y Tecnología de la Información, Lan Xuejun.

Más de 6.100 ciudadanos chinos residen en Zaragoza, dentro de una comunidad que supera las 160.000 personas en España. Una parte muy significativa de esta población procede precisamente de la provincia china de Zhejiang y, especialmente, de áreas vinculadas a Qingtian y Lishui.

Zaragoza ha mostrado un destacado "proceso de integración" de población china, caracterizado por la consolidación empresarial, la aparición de profesionales cualificados, el incremento de la presencia universitaria, la participación institucional y la incorporación a muchos niveles de una segunda generación plenamente integrada, ha elogiado Chueca.

UN SOCIO DE GRAN POTENCIAL

Situada al suroeste de la provincia de Zhejiang, Lishui cuenta con una población aproximada de 2,5 millones de habitantes en su núcleo administrativo y supera los 9 millones de habitantes en el conjunto de su área prefectural.

La ciudad presenta un elevado potencial estratégico para Zaragoza por la presencia de población originaria de Lishui y Qingtian en Aragón, la existencia de redes empresariales y familiares ya consolidadas, y la capacidad que tiene Lishui para actuar como puente económico hacia mercados internacionales vinculados al comercio exterior y la diáspora europea.

Además, Lishui comparte con Zaragoza intereses comunes en sostenibilidad, logística, agroalimentación, turismo cultural y cooperación educativa. Lishui se ha convertido además en uno de los ejemplos del nuevo modelo de cooperación internacional impulsado por Zaragoza con ciudades chinas.

Superando los antiguos hermanamientos, más simbólicos, Natalia Chueca apuesta por relaciones enfocadas a resultados económicos, empresariales y estratégicos bilaterales. La ciudad china ha construido buena parte de su identidad internacional alrededor de la sostenibilidad y la denominada economía verde, siendo conocida como la "Green Valley of Zhejiang".

Desde 2023, siguiendo la estrategia marcada por la alcaldesa de Zaragoza, la ciudad ha intensificado su presencia institucional y económica en el país asiático mediante acuerdos concretos con ciudades y regiones estratégicas.

Uno de los ejemplos más destacados ha sido Jiaxing, ciudad con la que Zaragoza firmó un acuerdo de cooperación en junio de 2023 y que ya ha comenzado a generar resultados tangibles mediante encuentros empresariales, contactos comerciales e implantaciones industriales vinculadas a sectores como la fabricación inteligente, la energía solar o la logística internacional.

Existen también otros ejemplos, como los acuerdos con ciudades como Nanjing o Weihai, que han permitido abrir nuevas vías de colaboración relacionadas con la inversión, la innovación, el turismo, la educación y las relaciones empresariales, reforzando el posicionamiento internacional de Zaragoza como plataforma logística, tecnológica y económica del sur de Europa conectada con Asia.