Zaragoza comparte con la ciudad danesa de Aarhus nuevas metodologías de inclusión social dentro del proyecto europeo CIT

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, durante la reunión celebrada con una delegación técnica procedente de Aarhus (Dinamarca) en el marco del proyecto europeo CITICESS - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido esta semana a una delegación técnica procedente de Aarhus (Dinamarca) en el marco del proyecto europeo CITICESS, una iniciativa de cooperación internacional orientada a mejorar las políticas públicas de inclusión social a través del intercambio de experiencias y metodologías innovadoras entre ciudades europeas.

Durante dos jornadas de trabajo, representantes de los servicios sociales de Aarhus, junto a equipos técnicos municipales y profesionales del Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) Oliver-Valdefierro-Miralbueno, han compartido sesiones de análisis, talleres metodológicos y visitas sobre el terreno centradas en la intervención comunitaria y el acompañamiento personalizado a familias en situación de vulnerabilidad.

La visita ha permitido profundizar en la metodología danesa 'Escalera a escalera', una herramienta de intervención social basada en la construcción de relaciones de confianza, el acompañamiento cercano y el fortalecimiento de las capacidades de las familias. Esta experiencia está siendo adaptada por los equipos municipales de Zaragoza dentro de las acciones piloto impulsadas por CITICESS.

La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha agradecido la presencia de la delegación danesa y ha destacado el valor de este intercambio europeo para seguir avanzando en unos servicios sociales "más personalizados, más cercanos y centrados en los proyectos de vida de las personas".

Orós ha subrayado además el trabajo de los profesionales municipales implicados en el proyecto, señalando que "la mejora de los servicios sociales no se construye solo desde los despachos, sino desde la práctica diaria, desde el contacto con las familias y desde la voluntad de aprender y adaptar buenas experiencias a nuestra realidad local".

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN SOCIAL

El programa de trabajo ha incluido sesiones técnicas sobre liderazgo y transferencia metodológica, mentorías y evaluación de la implantación del modelo en Zaragoza, además de una visita al CMSS Oliver y un recorrido por el barrio para conocer el contexto comunitario en el que se desarrolla esta intervención.

El Ayuntamiento de Zaragoza accedió a este proyecto europeo gracias al trabajo coordinado por la Dirección General de Fondos Europeos y el Área de Políticas Sociales.

El proyecto CITICESS refuerza la posición de Zaragoza como ciudad comprometida con la innovación social y la cooperación europea, promoviendo nuevas formas de intervención que sitúan a las personas en el centro de las políticas públicas y favorecen respuestas más eficaces frente a las situaciones de exclusión social.