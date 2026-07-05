Zaragoza destina cerca de 466.000 euros para impulsar la innovación en el comercio, la hostelería y la restauración

Archivo - Terraza de bar en Zaragoza abarrotada de gente. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta semana una nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar la innovación en el comercio, la restauración y la hostelería de la ciudad, con un presupuesto de 465.976 euros.

Esta iniciativa responde a la apuesta del Gobierno municipal para apoyar el pequeño comercio y a la hostelería mediante proyectos que mejoren su competitividad, incorporen nuevas tecnologías y respondan a los nuevos hábitos de consumo, reforzando "así la capacidad de adaptación de unos sectores estratégicos para la economía y la vida de los barrios", afirma el consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno.

Desde su puesta en marcha en 2020 y contando con 2026, se han concedido ayudas a la innovación por valor de 6,4 millones de euros de respaldo directo a los pequeños comercios y la hostelería. El año pasado se financiaron 35 proyectos. La convocatoria financiará iniciativas innovadoras que supongan una transformación real en la actividad de los establecimientos y asociaciones empresariales.

Entre otras actuaciones, podrán recibir apoyo proyectos relacionados con la digitalización de procesos de venta, la mejora de la experiencia del cliente, el desarrollo de nuevos servicios, la optimización de la gestión logística, la incorporación de soluciones tecnológicas, la formación especializada o la mejora de la organización empresarial.

El presupuesto se distribuye entre 225.000 euros para gastos corrientes y 240.976 euros para inversiones, lo que permitirá apoyar tanto el desarrollo de nuevos proyectos como la adquisición de equipamientos o herramientas tecnológicas vinculadas directamente a la innovación.

COMERCIO Y HOSTELERÍA MÁS FUERTES

Podrán optar a estas ayudas personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas, así como asociaciones empresariales del comercio, la restauración y la hostelería que desarrollen su actividad en el término municipal de Zaragoza y dispongan de establecimiento abierto al público.

Las ayudas están orientadas a empresas con menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros, con el propósito de reforzar la competitividad del tejido empresarial local y facilitar que los pequeños negocios puedan abordar procesos de transformación que, en muchas ocasiones, resultan difíciles de asumir únicamente con recursos propios.

Asimismo, la convocatoria permitirá que las asociaciones empresariales impulsen proyectos colectivos que beneficien a los establecimientos asociados y contribuyan a dinamizar el conjunto del sector.

INNOVAR PARA COMPETIR MEJOR

Las ayudas van dirigidas a financia acciones relacionadas con la implantación de nuevas herramientas digitales, la automatización de procesos, el desarrollo de plataformas tecnológicas, la mejora de la experiencia de compra, la incorporación de soluciones inteligentes para la gestión del negocio o proyectos que incrementen la eficiencia y la competitividad de los establecimientos.

Con esta nueva línea de ayudas, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con la modernización del comercio, la restauración y la hostelería, sectores que desempeñan un papel fundamental en la economía local, la generación de empleo y la vitalidad de los barrios.

"El objetivo es acompañar a los pequeños negocios en su proceso de transformación, impulsar su competitividad y favorecer que Zaragoza continúe consolidándose como una ciudad dinámica, innovadora y preparada para afrontar los retos del nuevo entorno económico y digital", ha comentado Gimeno.