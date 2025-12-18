Zaragoza entra en la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental - ISABEL CHERES

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha adherido a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental (EMHCN), un compromiso que reafirma el compromiso de la ciudad con las políticas públicas locales integradas que promuevan el bienestar psicológico y la inclusión social de toda su población.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presidido el acto celebrado con este motivo en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, una vez formalizada hace unos meses su adhesión durante el Congreso Mundial de la Salud Mental que tuvo lugar en Barcelos (Portugal).

"La salud mental es un elemento prioritario de salud pública porque afecta a gran parte de la población. Casi una de cada cuatro personas la padecerán a lo largo de su vidas", ha señalado Marian Orós.

"Una buena salud mental es clave para la calidad de vida e impacta en todo lo demás: en la salud física, el rendimiento laboral o académico, las relaciones sociales y, por tanto, su abordaje tiene que ser integral y transversal, entre todos, con colaboración y coordinación entre administraciones, el tejido social y la propia sociedad civil", ha añadido.

El acto ha contado con la participación de las entidades que trabajan por la salud mental en la ciudad. Se ha desarrollado una mesa técnica sobre 'Abordaje del suicidio, prevención, detención y apoyo ante la conducta suicida' con los ponentes Belén Sáez-Guinea, psicóloga y terapeuta del Centro de Salud Joven Amparo Poch del Ayuntamiento de Zaragoza; Lola Sobrino, psicóloga responsable del departamento de intervención psicosocial de ASAPME Aragón, y Dolores Aranda, presidenta de la asociación El Volcán.

Con su adhesión a esta plataforma, Zaragoza se compromete a desarrollar políticas públicas locales integradas y equitativas que incluyan la salud mental como pilar transversal en áreas como la educación, vivienda, medio ambiente, cultura y empleo, así como a participar activamente en la vida de la red, intercambiando experiencias, buenas prácticas y fomentando la cooperación europea, y también a defender los valores de dignidad humana, inclusión, evidencia científica y transparencia en la gestión pública.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

En las políticas transversales de promoción de la salud mental impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza destacan centros de referencia como la Zona de Salud Joven o el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA), entre otros recursos.

La entrada en la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental también implica la promoción de la participación democrática, incluyendo las voces de personas con experiencia directa en salud mental, cuidadoras y profesionales, así como el compromiso con la igualdad de género y la inclusión de grupos vulnerables.

La implicación de Zaragoza se enmarca en la 'Misión Ciudad' que está impulsando el Área de Políticas Sociales para mejorar la salud mental de toda la población, con la implicación de instituciones, entidades, profesionales y de la ciudadanía en su conjunto.

El Ayuntamiento de Zaragoza reconoce que las ciudades son actores clave en la creación de ecosistemas urbanos saludables, donde la salud mental es un determinante esencial de la calidad de vida, la cohesión social y el desarrollo sostenible.

La participación en la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental permitirá a la capital aragonesa acceder a una plataforma de cooperación técnica, formación continua y recursos europeos, reforzando así su capacidad para afrontar los retos locales desde un enfoque intersectorial y basado en evidencia científica.

La Red Europea de Ciudades por la Salud Mental (European Mental Health Cities Network- EMHCN) es una plataforma colaborativa que reúne a ciudades y municipios de toda Europa con el objetivo común de promover la salud mental como pilar de la gobernanza local.

La red se lanzó oficialmente en el Parlamento Europeo el 10 de abril de este año, coincidiendo con el día dedicado a la Capital Mundial de la Salud Mental en el Parlamento.