Zaragoza exige responsabilidades al Gobierno de España por el parón del transporte ferrovario de mercancías en TMZ

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, y el gerente de la TMZ, Ramón Adé - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha alertado de las "graves" consecuencias del "colapso2 ferroviario en Cataluña y su impacto directo sobre Aragón y, más en concreto, sobre la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) que "vuelve a sufrir" las consecuencias de la "falta" de planificación y de inversión del Gobierno de España en infraestructuras ferroviarias.

En rueda de prensa, acompañado del gerente de la TMZ, Ramón Adé, el consejero municipal de Presidencia, ha explicado que la terminal ferroviaria de Zaragoza "ha dejado de recibir y expedir" en torno a 64 trenes de mercancías durante los últimos días, una cifra especialmente significativa para una infraestructura que canaliza la mayor parte del comercio ferroviario de Aragón con el Mediterráneo.

Esta situación ha provocado en el puerto seco de la capital aragonesa una caída de la actividad inicial del cien por cien durante toda una semana y en la actualidad está en torno al 30 por ciento.

Lorén, quien ha informado de que ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado que estos datos evidencian la "fragilidad" del sistema ferroviario que dirige el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el "impacto directo" que tienen los problemas en Cataluña sobre la economía aragonesa y zaragozana.

"Nosotros no podemos ser los rehenes de un sistema ferroviario que se colapsa ante cualquier incidente y que no dispone de alternativas eficaces", ha señalado Lorén.

La circulación ferroviaria ha comenzado a recuperarse tímidamente el a finales de la semana pasada con el restablecimiento parcial del tráfico por la línea alternativa de la costa, la que discurre por Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Sin embargo, se trata de una solución limitada, ya que esta línea soporta un elevado tráfico de Rodalies y presenta restricciones en cuanto a toneladas y horario --solo nocturno--, lo que reduce de forma considerable su capacidad operativa.

Mientras la línea interior de Gelida (Barcelona) permanece cortada, el desvío por la costa actúa como una válvula de escape para evitar la paralización total del sistema ferroviario. Aun así, las limitaciones obligan a trasladar parte de las mercancías al transporte por carretera, con el consiguiente aumento de costes, pérdida de competitividad y mayor impacto ambiental, ha alertado Lorén.

"EL MINISTRO PUENTE DEBE DIMITIR"

"El verdadero problema no es solo lo que está pasando en Cataluña, sino que Aragón vuelve a pagar las consecuencias de la falta de previsión del Gobierno de España", ha afirmado Lorén, quien ha advertido de que el colapso del corredor ferroviario con el Mediterráneo supone un "golpe directo" a la competitividad de Aragón y a su papel estratégico como plataforma logística.

De hecho, la situación de la vía en Cataluña se suma al cierre por obras en los corredores de Madrid y Valencia, dejando a Aragón "aislada" con una comunicación solo con el puerto de Bilbao y de forma parcial con Barcelona.

En este contexto, Ángel Lorén ha señalado directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, "como máximo responsable político" de la situación.

"La gestión del ministro Puente es un desastre tanto en el transporte de mercancías como en el de pasajeros. La sucesión de colapsos, accidentes mortales y fallos en la red ferroviaria demuestra una incompetencia grave", ha detallado.

Lorén ha recordado que el caos actual se suma a una cadena de accidentes ferroviarios recientes que han puesto en cuestión la seguridad y fiabilidad del sistema, como el accidente de Adamuz (Córdoba) y Gelida y los "graves problemas" cuyas consecuencias han afectado al conjunto de la red ferroviaria española.

"España no puede permitirse un ministro que acumula colapsos, accidentes y caos ferroviario. Óscar Puente debería asumir responsabilidades políticas y dimitir", ha apremiado Lorén.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España un plan urgente de inversiones, mantenimiento y modernización de la red ferroviaria, así como garantías de fiabilidad en los corredores estratégicos que afectan a Aragón. "Necesitamos infraestructuras del siglo XXI, alternativas reales y una política ferroviaria seria. Aragón no puede seguir pagando el precio de la improvisación del Gobierno central", ha concluido Ángel Lorén.