El expresidente de Aragón Javier Lambán durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Aragón (España).

El expresidente de Aragón Javier Lambán durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha fallecido este viernes, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros.

Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

((Seguirá ampliación))