Zaragoza y Gobierno de Aragón impulsan el Distrito Tecnológico Alierta, de referencia en la UE y se construirá en breve

1074707.1.260.149.20260401140305 El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón impulsan el Distrito Tecnológico Alierta, de referencia en la UE y se empezará a construir en breve - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han firmado un convenio de colaboración para impulsar el Distrito Aragonés Tecnológico Alierta --DAT Alierta--, cuyas obras empezarán en breve y será uno de los proyectos estratégicos más relevantes para el futuro económico, tecnológico y urbano de la ciudad y de la comunidad autónoma; además de un hub --nodo-- de referencia en el sur de Europa.

La firma la han protagonizado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones, Mar Vaquero, bajo la presencia del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas administraciones para facilitar el desarrollo del DAT Alierta, promoviendo la coordinación institucional, la planificación urbanística, la ejecución de infraestructuras y la implantación progresiva de un nuevo distrito de innovación, que llegue a los ciudadanos.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones, Mar Vaquero, ha asegurado que el PIGA "está ya" porque "ya se ha diseñado cuál iba a ser la relación entre las dos instituciones" y entre las acciones previstas "ya se ha lanzado la ampliación del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), los laboratorios e Integra, están dentro de las posibilidades que ofrece todo lo que es la planificación vigente".

Mar Vaquero ha asegurado que este año ya se verán obras porque en estos 15 meses en los que se ha estado trabajando en el propio PIGA ya se anunciaron y se han preparado proyectos como el edificio de formación profesional, el edificio de oficinas que va a suponer también la posibilidad de albergar diferentes firmas que se han interesado. "Este año veremos ya obras", ha reiterado y se extenderán durante los próximos cuatro años.

Sobre las inversiones ha recordado que se estima en 200 millones de euros iniciales, pero con el desarrollo del PIGA --Proyecto de Interés General para Aragón-- y la evolución de los próximos años "esas cifras van a oscilar, pero los cálculos iniciales que se han hecho dentro de este PIGA son algo más de 200 millones que habíamos calculado de inversiones públicas y privadas", ha matizado Mar Vaquero.

"QUE CORRAN"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado que este acuerdo de colaboración "demuestra que cuando las instituciones trabajan de la mano, con visión estratégica y con lealtad institucional, somos capaces de impulsar proyectos transformadores para el territorio. Y el DAT Alierta, es precisamente uno de esos proyectos".

Azcón ha abundado en que es firma supone un paso más para consolidar Zaragoza y Aragón como uno de los grandes centros tecnológicos del sur de Europa. El DAT Alierta es un proyecto de ciudad, porque contribuirá a transformar el entorno del Campus Río Ebro y a reforzar el papel de Zaragoza como capital tecnológica. Pero también es un proyecto estratégico para todo el territorio aragonés".

Ha dicho que Integra, CEI, ITA, la Formación Profesional y los institutos tecnológicos "quieren instalarse y otros que están llamando a la puerta, lo que es una magnífica noticia". A estas compañías que todavía no se han decidido les ha dicho que hay espacio pero "que corran, porque el DAT Alierta será el emblema tecnológico de España y toda empresa que quiera destacar en tecnología e infraestructura de datos e IA tendrá sitio en DAT alienta, pero si corren".

Las inversiones, ha asegurado, están en la comunidad autónoma y generarán un ecosistema en Aragón, en concreto en Zaragoza, para recordar que este año se ha conocido el proyecto de ESpanix, que es un nodo de telecomunicaciones para ubicarlo en Zaragoza fruto de la llegada de los centros de datos, a lo que se suma que una de las empresa más importantes de tecnología de España que "aspira a ser un unicornio europeo", Multiverse Computing tiene una oficina con 200 tecnólogos de altísimo nivel que ya trabajan en Zaragoza.

Otro dato que ha aportado es que la inversión extranjera en el último año mientras se ha reducido en España, en Aragón se ha incrementado en una 232 por ciento y es la tercera autonomía que "más inversión extrajera capta por detrás de Madrid y Cataluña, en concreto Barcelona.

MOTOR ECONÓMICO DE ZARAGOZA

"El DAT Alierta va a ser el nuevo motor económico de Zaragoza. Estamos ante un proyecto que ya está despertando interés real, concreto y medible entre las empresas para instalarse en el campus. Zaragoza quiere crecer, atraer inversión, pero queremos hacerlo mejorando la calidad de vida, los espacios verdes y amables y la coherencia urbana", ha afirmado la alcaldesa, Natalia Chueca.

"Los centros de datos y los distritos tecnológicos no llegan para competir con el tejido local, sino para elevarlo de escala, internacionalizarlo y hacerlo más sofisticado para que a su alrededor se genere un ecosistema", ha expresado.

Chueca ha comentado que el sector TIC representa el 3,5 por ciento del empleo total en Zaragoza capital y, si se amplía el perímetro tecnológico, supera el 6,4 por ciento y el 6,6 por ciento si se toma como referencia el entorno metropolitano. "Vamos a necesitar perfiles cualificados y, además de reiterar este mensaje, seguiremos impulsando todas las iniciativas que contribuyan a alimentar esta necesidad cada vez más cercana", ha aventurado la alcaldesa.

El DAT Alierta ha sido declarado proyecto de interés autonómico por el Gobierno de Aragón, lo que revela su carácter estratégico para el desarrollo económico de la comunidad autónoma. Permitirá atraer inversión, impulsar la innovación tecnológica, fomentar la transferencia de conocimiento y fortalecer el ecosistema empresarial vinculado a la economía digital, la investigación aplicada y las tecnologías emergentes.

UN NUEVO DISTRITO TECNOLÓGICO INTEGRADO EN LA CIUDAD

El convenio subraya que el DAT Alierta no se concibe como un espacio aislado, sino como un nuevo distrito urbano plenamente integrado en Zaragoza, donde convivirán actividad empresarial, investigación, innovación y espacios abiertos al conjunto de la ciudadanía.

El desarrollo del ámbito incorporará zonas verdes, espacios libres, itinerarios peatonales y conexiones con el entorno urbano, favoreciendo la creación de un espacio dinámico con actividad durante toda la semana y plenamente conectado con la ciudad.

Este enfoque permitirá que el DAT Alierta funcione como un nuevo polo de actividad económica y tecnológica, pero también como un entorno urbano de calidad, abierto y accesible.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA JUNTO AL CAMPUS RÍO EBRO

El DAT Alierta se desarrollará en el entorno del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, uno de los principales polos universitarios de ingeniería y tecnología de Aragón. Esta ubicación permitirá reforzar las sinergias entre universidad, empresa e instituciones, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la generación de talento.

El ámbito del proyecto abarca aproximadamente 82 hectáreas y presenta además un importante valor desde el punto de vista urbano, ya que el nuevo distrito tecnológico actuará como "elemento de conexión entre el barrio rural de Juslibol y el entorno de Parque Goya, contribuyendo a coser y consolidar esta zona del norte de la ciudad", ha descrito Chueca.