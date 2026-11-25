Zaragoza homenajea a las víctimas de violencia machista y pide la implicación de la sociedad ante el maltrato - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zaragoza ha rendido un sentido homenaje a las 53 mujeres víctimas en España que, en el último año --desde el pasado 25-N--, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y a los 3 menores víctimas de violencia vicaria, con un gran lazo decorado con flores violeta, en un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento.

Con esta iniciativa el Consistorio se ha sumado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre. Momentos antes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por concejales de la Corporación, ha participado en la colocación de la pancarta conmemorativa del 25-N en el principal balcón de la Casa Consistorial. Además, las principales fuentes de la ciudad se iluminarán esta noche de color violeta.

Autoridades civiles y militares, así como representantes de la Universidad de Zaragoza, del ámbito judicial y social han participado en este acto institucional que ha abierto la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

Tras su intervención, el público asistente, entre los que se encontraban la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez; el coronel Jefe de zona de la Guardia Civil, Francisco Javier Blanco; el titular de la jefatura de la Policía Nacional en Aragón, Javier López; o la vicerrectora de la Comunidad Universitaria y Compromiso Social, Marian Franco, así como los integrantes del Consejo sectorial de Igualdad, han colocado 53 macetas de flores, una por cada mujer asesinada desde el pasado mes de noviembre, en un gran lazo violeta que ha presidido el salón.

Este símbolo se mostrará a las puertas del Ayuntamiento durante todo el día como homenaje a las víctimas y las flores serán trasplantadas después en el Parque de las Mujeres.

Al mismo tiempo, en la pantalla se ha proyectado el nombre y la edad de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, mientras sonaba la melodía interpretada por profesionales del Conservatorio Municipal Elemental de Música.

'ANTE EL MALTRATO, NO PASES DE LARGO'

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cerrado el acto en un día en el que, junto a Naciones Unidas y millones de personas en el mundo, "alzamos la voz para recordar una verdad dolorosa, que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y crueles de nuestro tiempo".

Por ello, ha querido enviar "todo el cariño y el respeto más sincero" a las familias y a los hijos de las 47 mujeres asesinadas en España este 2026, una de ellas en Zaragoza.

"Son 47 vidas truncadas. Son 47 historias que nos duelen como sociedad. Recordarlas no es solo un gesto de respeto. Recordarlas es una obligación moral", ha manifestado para decir a continuación que en el Ayuntamiento "tenemos muy claro que, frente a la violencia machista, lo primero es la atención integral y estar al lado de quien sufre".

Prueba de ello es que en este mandato se ha aumentado un 50% el presupuesto de Mujer e Igualdad, alcanzando los 1,4 millones de euros, y a lo largo del año se ha atendido a 795 víctimas en la Casa de la Mujer, 457 de los cuales acudían por primera vez.

La alcaldesa ha hecho alusión también a la creación de la Unidad Égida de la Policía Local, un dispositivo especial de nueve agentes que se dedicarán a la protección de las víctimas de la violencia machista. "Están en fase de formación y a principios de 2027 estará operativa", ha asegurado.

Ha recordado la campaña de concienciación y sensibilización del Ayuntamiento, que se puede ver estos días en las calles de la ciudad, con el lema 'Ante el maltrato, no pases de largo', y que interpela a toda la sociedad.

"Es tarea de las instituciones, de los grupos políticos, de las entidades sociales, de nuestras fuerzas de seguridad y de cada vecino de Zaragoza".

Por último, ha recalcado que el compromiso del Ayuntamiento es "reforzar la atención", "llegar antes con la prevención y seguir trabajando para que cada mujer que pida ayuda la reciba rápido". "No vamos a dar ni un paso atrás hasta erradicar por completo la violencia contra las mujeres".

795 MUJERES ATENDIDAS EN LA CASA DE LA MUJER

En la Casa de la Mujer, desde enero a octubre de 2025, se ha atendido 795 mujeres víctimas de violencia de género, de las que 457 son casos nuevos. El Ayuntamiento ofrece a estas mujeres atención social y apoyo psicológico, además de refuerzo educativo tanto a las mujeres como a sus hijos, proporcionándole pautas para un desarrollo socioafectivo adecuado.

En total, la Casa de la Mujer ha prestado atención psicológica a 492 mujeres (204 casos nuevos) y 12 menores (5 nuevos). Según ha explicado Orós, esta atención permite a las mujeres superar el daño psicológico causado por la violencia vivida, al tiempo que se trabaja su autoestima y empoderamiento. La intervención, que también se ofrece a sus hijos, se realiza tanto a nivel individual como grupal.

Además, se ha ofrecido atención educativa a 128 mujeres (88 casos nuevos) y 178 menores (129 nuevos) y, en colaboración con Zaragoza Dinámica, existe también un servicio especializado de orientación laboral para mejorar su autonomía y habilidades para el empleo. Con este recurso, se ha atendido a 117 mujeres.

Para dar una cobertura integral y apoyar a la víctima en todas las facetas, se ofrece una asesoría jurídica para resolver dudas de esta materia. En total, en lo que llevamos de año, se han atendido 381 consultas.

Además, un total de 34 mujeres han tenido este año el dispositivo móvil Atenpro que emite una señal de ayuda y la localización en caso de emergencia durante las 24 horas los 365 días del año.

En la actualidad, cuentan con este sistema 14 usuarias. Al mismo tiempo, en el marco del Pacto de Estado, se han reforzado los servicios municipales de atención e información a las víctimas con la incorporación de nuevos profesionales, y se han realizado proyectos de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres.