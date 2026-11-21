Zona recuperada del Parque del Agua. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha un amplio programa de actuaciones destinado a mejorar el estado de conservación de los espacios verdes del Parque del Agua Luis Buñuel. Con ellas, se renovarán diferentes infraestructuras que presentan un importante desgaste tras casi dos décadas de uso y serán recuperados terrenos que habían quedado sin actividad para devolverlos al patrimonio verde de la ciudad.

Las intervenciones abarcan tanto la mejora de las zonas verdes como la modernización de servicios e instalaciones como diversas actuaciones encaminadas a optimizar el funcionamiento del sistema hidráulico del parque.

Todo ello responde a un objetivo global: conservar uno de los principales espacios naturales urbanos de Zaragoza, mejorar la experiencia de quienes lo utilizan diariamente y reforzar su biodiversidad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, explicó esta semana que "con el plan que ahora presentamos el Gobierno no sólo propone conservar el Parque del Agua en condiciones óptimas, sino también seguir evolucionando un espacio que constituye uno de los principales referentes ambientales y de ocio de Zaragoza.

La recuperación de áreas degradadas, la mejora de las infraestructuras, la renovación de la vegetación y la incorporación de criterios de sostenibilidad actualizados permitirán -ha explicado- reforzar el carácter del parque como un gran corredor verde junto al río Ebro y como un espacio cada vez más atractivo, accesible y funcional para el conjunto de la ciudadanía".

"Este proyecto --ha recordado Natalia Chueca-- se enmarca dentro de las distintas actuaciones de mejora y actualización de nuestros espacios verdes, que ya iniciamos en la anterior legislatura y que ha tenido su reflejo en la renovación de parques como el Parque Grande y sus distintos espacios, como La Rosaleda o el Jardín Botánico; el Parque Royo del Rabal; el de Miraflores; el Parque Tío Jorge o, próximamente, los de Pignatelli o La Paz".

EL BOSQUE Z, UNA NUEVA REFERENCIA

Uno de los proyectos más significativos es la creación del denominado Bosque Z, una nueva zona forestal que ocupará los antiguos terrenos de la hípica y del parque multiaventura, dos concesiones privadas que, tras años de pérdida de actividad, acabaron abandonadas y con instalaciones deterioradas. Una vez desmontadas las antiguas estructuras, estos terrenos se integrarán nuevamente como espacio verde público.

El nuevo bosque contará con un elemento singular: un bosquete central formado por 60 cerezos de flor rosa distribuidos en una doble alineación que dibuja una gran "Z", permitiendo recorrer el espacio durante la floración primaveral.

A su alrededor se desarrollará un bosque abierto con especies autóctonas y de ribera, principalmente fresnos y chopos, acompañado por una amplia pradera naturalizada con herbáceas y flores de temporada que favorecerán la biodiversidad y reducirán las necesidades de mantenimiento.

Además, la preparación del terreno ha incorporado criterios de economía circular mediante el aprovechamiento de los lodos procedentes de la limpieza de la balsa del canal de aguas bravas, que han sido ya incorporados en ese espacio como mejora orgánica del suelo para favorecer el desarrollo de la futura masa forestal.

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

La mejora del parque también incluye una importante renovación de sus infraestructuras de uso cotidiano. Las actuales fuentes de boca, instaladas durante la construcción del recinto en 2008, están siendo actualizadas porque presentan problemas derivados del agotamiento de los antiguos pozos filtrantes, que ya no evacúan correctamente el agua sobrante y generan encharcamientos y suciedad en su entorno.

Para solucionar esta situación se renovarán las instalaciones, sustituyendo las fuentes deterioradas, ejecutando nuevas conexiones a la red de saneamiento y adaptando toda la infraestructura hidráulica para garantizar un servicio más eficiente y confortable para los visitantes.

También se actuará sobre distintos elementos del sistema de conducción de agua del parque. En concreto, han comenzado (y está previsto que continúen el año próximo) los trabajos de impermeabilización del canal lateral del acueducto y varias arquetas del sistema de by-pass, con el fin de eliminar las pérdidas de agua que se producen actualmente y mejorar el funcionamiento del circuito hidráulico, reduciendo además el deterioro de las instalaciones.

RENOVACIÓN DE LAS PLANTACIONES Y DEL ARBOLADO

Continúan realizándose, paralelamente, actuaciones de carácter ambiental destinadas a recuperar el correcto funcionamiento de los canales de agua. La proliferación de carrizos ha provocado la colmatación de distintos tramos, dificultando la circulación del agua y favoreciendo procesos de eutrofización, la aparición de algas y la proliferación de mosquitos.

Para evitarlo se eliminará la vegetación invasora mediante maquinaria especializada y se restaurará la circulación del agua desde el acueducto hasta la zona del azud, mejorando además su oxigenación.

Las obras y mejoras citadas están ya todas en marcha a través de diferentes contratos específicos y se prevé estén concluidas antes de que concluya este año. El presupuesto global de las mismas es de unos 220.000 euros.

A ellos hay que sumar los trabajos que se llevan a cabo a través de la propia contrata de conservación del Parque del Agua, gestionada por Urbaser. Entre ellos, cabe citar la plantación de unas 600 unidades de arbustos, 400 metros cuadrados nuevos de césped natural, 15 ejemplares de arbolado (granados, olivos y palmeras), la instalación de lonas de sombra o la intensificación de los trabajos de desbroce en el Soto de Ribera.

PROYECTO PARA LA ZONA DE JUEGOS Y LA PLAZA FLUVI

Finalmente, recordar que la Oficina de Infraestructura Verde está trabajando en la elaboración de un proyecto de renovación completa de la zona de juegos infantiles y el ámbito de la Plaza Fluvi.

Este espacio, que ha sido objeto a lo largo de los años de distintas acciones vandálicas, requiere como otros puntos del Parque del Agua una renovación más profunda. Se prevé que el proyecto técnico esté listo antes de fin de año, de manera que pueda adjudicarse a lo largo de 2027 con un presupuesto que todavía está por determinar.