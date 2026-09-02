Zaragoza invita a dar "Un paso + por la salud mental" este domingo en el Parque Grande

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, y el representante de la Federación Salud Mental Aragón, Emilio Eiroa, presentan la iniciativa "Un paso + por la salud mental" - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, junto a entidades sociales y profesionales vinculadas a la salud mental, celebrará este domingo, 6 de septiembre, la Caminata por la Salud Mental "Zaragoza. Un paso + por la salud mental", una jornada abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar en el Parque Grande José Antonio Labordeta entre las 09.00 y las 14.00 horas.

El evento se ha presentado por la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, y el representante de la Federación Salud Mental Aragón, Emilio Eiroa, que han colaborado en la organización de esta jornada, enmarcada en la reciente adhesión de Zaragoza a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental.

La iniciativa, que se desarrolla con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, busca poner el foco en la importancia de cuidar la salud mental y promover hábitos y espacios que contribuyan al bienestar emocional. La programación incluye una caminata accesible, talleres y charlas, actividades físicas y de relajación, propuestas para familias y jóvenes y espacios informativos sobre los recursos disponibles en Zaragoza y Aragón.

Marian Orós ha destacado la importancia de dar visibilidad a la salud mental, combatir los estigmas y facilitar que la ciudadanía conozca los recursos que tiene a su alcance. "Hablar de salud mental es también hablar de prevención, de acompañamiento y de bienestar. Con esta jornada queremos que zaragozanos de todas las edades puedan participar, informarse y descubrir recursos y herramientas que pueden ayudarles a ellos mismos o a las personas que tienen cerca", ha señalado.

Orós ha subrayado además la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas, los profesionales y las entidades sociales especializadas.

"La salud mental nos concierne a todos y requiere que trabajemos juntos. Esta Caminata es una oportunidad para visibilizar el trabajo que realizan muchas entidades y para acercar sus recursos a las familias y a la ciudadanía", ha añadido.

UNA CAMINATA ACCESIBLE PARA TODOS

El programa arrancará a las 9:00 horas con la Caminata por la Salud Mental, que tendrá su salida y llegada en el Puente de los Cantautores, en el acceso al Parque Grande. El recorrido, de 1,8 kilómetros, tendrá una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos y discurrirá íntegramente por superficie asfaltada, sin desniveles ni escalones, para facilitar la participación de personas con diferentes capacidades.

El itinerario parte del Puente de los Cantautores y continúa por la avenida de San Sebastián hasta la fuente principal, para seguir por el Paseo de los Bearneses, antes de regresar al punto de inicio. La organización entregará una camiseta conmemorativa a las personas inscritas y habrá agua y fruta durante el recorrido.

La inscripción puede realizarse previamente a través de la plataforma habilitada por la organización: 'https://www.avaibooksports.com/inscripcion/caminata-comunita...'.

INFORMACIÓN, ACTIVIDADES Y TALLERES PARA TODA LA FAMILIA

Desde primera hora, el Puente de los Cantautores contará con carpas informativas de instituciones y entidades sociales, donde se dará a conocer el trabajo que desarrollan y los recursos y programas disponibles en Zaragoza y Aragón en materia de salud mental.

El Ayuntamiento de Zaragoza participará con varios recursos como el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA), el Centro Municipal de Promoción de la Salud (CMPS) y el Consejo de Infancia y Adolescencia.

También estarán el Gobierno de Aragón, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón y entidades especializadas como Federación Salud Mental Aragón, ASAPME Aragón, TOC Zaragoza, El Volcán, El Puerto, Liana, Paso a Paso, Fundación Rey Ardid, Movenred, ADCARA y AFDA.

La jornada ofrecerá también un amplio programa de debates y talleres centrados en cuestiones relacionadas con el bienestar emocional y la prevención. A las 10.15 horas, ADCARA abordará la prevención del suicidio en adolescentes, con un espacio dirigido a las familias y pautas para detectar señales de alerta y fortalecer los vínculos efectivos.

A las 11.00 horas, integrantes del Grupo de Psicología Perinatal del Colegio Profesional de Psicología de Aragón ofrecerán el taller "La mochila emocional", sobre identificación y validación de las emociones durante la etapa perinatal. A las 11.45 horas, el grupo de trabajo especializado del COPPA impartirá una sesión sobre prevención de la conducta suicida y autolesiva.

El programa continuará a las 12.30 horas con "Sensibles a una vida mentalmente sana", de Fundación Rey Ardid, una propuesta dinámica con juegos y movimiento, y a las 13.15 horas con un taller sobre técnicas de gestión de la ansiedad en momentos de crisis, impartido por el GIPEC del COPPA.

En paralelo, el espacio de césped acogerá actividades de mindfulness en la naturaleza, cuentacuentos, pilates y estiramientos, mientras que el Ayuntamiento, a través del Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) y el Centro Municipal de Promoción de la Salud (CMPS), organizará un escape room temático en pases de 40 minutos.

Las Tribus del Parque realizarán asimismo actividades de dinamización dirigidas a niños, familias y jóvenes, completando una programación pensada para facilitar la participación de personas de todas las edades.

La jornada finalizará a las 14.00 horas con una actividad festiva de "Paracaídas Gigante" en el Puente de los Cantautores.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades participantes quieren convertir el Parque Grande en un punto de encuentro para reivindicar el cuidado de la salud mental, favorecer la práctica de actividad física como elemento de bienestar y acercar a la ciudadanía los recursos disponibles en materia de prevención y atención.