Zaragoza organiza 24 cursos de gimnasia acuática para mayores con 600 plazas en 15 piscinas municipales

Folleto de la actividad de aquagym que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Concejalía del Mayor, ofrece este verano 24 cursos de gimnasia acuática para mayores en 15 piscinas municipales distribuidas por doce distritos y tres barrios rurales. Entre el 8 y el 19 de junio se pueden realizar las inscripciones en los centros de convivencia para personas mayores. Cada grupo contará con un máximo de 25 participantes, por lo que el número de plazas totales es de 600.

Los cursos tendrán lugar del 29 de junio al 31 de julio en horario de mañana, con dos sesiones semanales por grupo, y son gratuitos, con el único requisito de presentar el abono de temporada para el acceso a las piscinas municipales o adquirir la correspondiente entrada de día o bono de 10. En las tres modalidades existen importantes descuentos para personas mayores. En el caso de Peñaflor, la programación se prolongará durante el mes de agosto gracias a la colaboración de la Alcaldía del barrio rural.

La Concejalía del Mayor del Ayuntamiento amplía así este verano su programa de gimnasia acuática, que en los últimos años se había desarrollado con éxito en varias piscinas municipales y que, ante la elevada demanda y la positiva valoración de los participantes, extiende ahora su alcance a un total de 15 instalaciones deportivas municipales de la ciudad.

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, destaca que esta ampliación responde al compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la promoción de las políticas de envejecimiento activo y prevención de la soledad no deseada. "Queremos que las personas mayores sigan encontrando oportunidades para mantenerse activas, relacionarse y disfrutar de la ciudad también durante el verano, evitando así posibles situaciones de aislamiento en una época de las altas temperaturas en la que se reducen algunas de las actividades habituales", ha explicado.

El programa está dirigido principalmente a las personas socias de la Red Municipal de Centros de Convivencia para Personas Mayores y se desarrollará en piscinas con una profundidad adaptada, de entre uno y 1,20 metros, garantizando así la seguridad y comodidad de los participantes. Las sesiones serán impartidas por profesionales especializados de las empresas Aguactiva y Entabán.

Las piscinas municipales donde se ofrecen los cursos son las siguientes: Gran Vía, Actur, Torrero, Alberto Maestro, Ciudad Jardín, Delicias, La Granja, La Jota, Miralbueno, Santa Isabel, Valdefierro, Oliver, San Juan de Mozarrifar, Alejandro Pérez Blanque (La Cartuja) y Eduardo Espiau Ramírez (Peñaflor).

La iniciativa forma parte del proyecto 'Salud y deporte al aire libre', incluido en el II Plan de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de Zaragoza 2025-2029.

BENEFICIOS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR

La gimnasia acuática es una modalidad especialmente recomendada para las personas mayores por tratarse de una actividad física de bajo impacto que permite trabajar todo el cuerpo con un riesgo mínimo de lesiones. Además de mejorar la movilidad, la fuerza muscular y la circulación, contribuye a la relajación, reduce el estrés y favorece el bienestar físico y emocional.

A estos beneficios se suma el componente social de la actividad. Durante los meses estivales muchas personas mayores reducen sus contactos cotidianos debido a las vacaciones de familiares y amistades o a las limitaciones derivadas de las altas temperaturas. La gimnasia acuática se convierte así en una oportunidad para salir de casa, mantener relaciones sociales, crear grupos de iguales y reforzar la participación en la vida comunitaria de los barrios.

La actividad también contribuye a combatir los efectos de las olas de calor, ofreciendo una alternativa saludable, segura y compatible con las condiciones climáticas propias del verano zaragozano.

Además del impulso de la Concejalía del Mayor, este programa cuenta con la colaboración del Servicio de Instalaciones Deportivas, el Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO), la Junta Municipal de Valdefierro y de las alcaldías de Montañana y Peñaflor, que participan en la organización y desarrollo de las sesiones en sus respectivos territorios.