Zaragoza planta más del 40% de la vegetación del segundo tramo del Huerva, listo a principios de 2027

1133174.1.260.149.20261112121649 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañadas de los equipos técnicos de Ecociudad, ha comprobado este jueves el avance de la segunda gran fase de plantaciones de la ribera del río Huerva. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La renaturalización del río Huerva avanza hacia su fase final con más del 40 por ciento de las plantaciones previstas ya ejecutadas en el segundo tramo, comprendido entre Gran Vía y la desembocadura en el Ebro. El Ayuntamiento de Zaragoza prevé completar a principios de 2027 este corredor verde, que transformará 2,5 kilómetros de cauce y sus dos riberas mediante la incorporación de 180.000 árboles, arbustos y plantas, con una inversión total superior a los 34 millones de euros.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha comprobado junto a los equipos técnicos de Ecociudad el avance de los trabajos en las inmediaciones de la calle Jorge Cocci, en el entorno de Camino de las Torres, donde ha recorrido las zonas ajardinadas y conocido las especies incorporadas en el repertorio natural, así como la rehabilitación de los espacios próximos al cauce.

La visita ha permitido observar el desarrollo de la segunda campaña de plantaciones, reanudada este otoño tras la pausa estival para favorecer el arraigo y la supervivencia de los ejemplares.

"Estamos viendo este momento de transformación en el segundo tramo del Huerva", ha señalado Chueca, quien ha definido la actuación como "una de las obras más importantes de este mandato". "Durante muchos años el Huerva había estado olvidado. Si hace 20 años Zaragoza se transformó al rehabilitar las riberas del Ebro, era el momento de dar un paso adelante en otro de nuestros ríos emblemáticos", ha afirmado.

La intervención, que acumula tres años y medio de trabajos, alcanza una inversión de más de 34 millones de euros y actúa sobre una superficie de más de 80.000 metros cuadrados. "Hemos pasado de tener uno de los ríos de la ciudad que se había convertido en una cloaca, que estaba tomado por especies invasoras y donde los vecinos no podían disfrutar de él, a un nuevo corredor verde que atraviesa la ciudad", ha explicado la alcaldesa.

MÁS DE 180.000 ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS

El proyecto contempla la incorporación de 180.000 ejemplares a lo largo de los dos tramos del río. En el segundo, que se extiende desde Gran Vía hasta la desembocadura, ya se han plantado 284 árboles de gran porte de los 697 previstos, lo que representa un avance del 40,57 por ciento. A ellos se suman 32.453 plantas y arbustos de ribera de las 103.825 unidades proyectadas, un 31,26 por ciento de ejecución.

En el primer tramo, entre el puente Blasco del Cacho y Gran Vía, se han incorporado 96 árboles ejemplares de los 410 previstos y 6.520 plantas de ribera de un total 65.729. En conjunto, el arbolado de gran porte alcanza el 34,33 por ciento de ejecución y las plantaciones arbustivas y de ribera, el 22,99 por ciento.

Chueca ha destacado la elección de especies de gran porte para acelerar la transformación paisajística y favorecer la recuperación de la biodiversidad. "Vamos a tener un nuevo corredor verde donde va a haber más de 80.000 árboles y arbustos completos", ha indicado.

La renaturalización permitirá recuperar los espacios degradados, retirar especies invasoras como el ailanto e incorporar refugios para la fauna autóctona. La actuación busca que los vecinos puedan volver a disfrutar del entorno fluvial mediante paseos, recorridos en bicicleta y nuevas zonas de estancia y juego.

"Todo esto nos va a permitir que los zaragozanos puedan disfrutar de estas riberas, que puedan volver a disfrutar del río Huerva y que, además, hayamos mejorado también la calidad del agua", ha apuntado la alcaldesa.

OCHO ESPACIOS VERDES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

La transformación del segundo tramo se concentra en tres grandes zonas: el Parque Lineal del Huerva, con 36.606 metros cuadrados; la ribera del Parque Bruil, con 33.420 metros cuadrados, y el Parque Villafeliche, que incorpora otros 8.865 metros cuadrados. El conjunto de la intervención contempla ocho parques, cinco de ellos de nueva creación, que se completarán con sendas peatonales y la reurbanización de calles próximas al cauce.

La actuación no se limita a la incorporación de vegetación. La primera fase hidráulica, finalizada en el verano de 2025, permitió ensanchar el cauce para mejorar su capacidad frente a las crecidas, renovar las redes de saneamiento y construir un tanque de tormentas anticontaminación. Estas infraestructuras están destinadas a reducir el impacto de los episodios de lluvia intensa y mejorar la calidad del agua.

"Lo que hemos hecho ha sido recuperar la biodiversidad del entorno y hacer que Zaragoza sea una ciudad más saludable, con mayor proximidad de la naturaleza y también, obviamente, de la biodiversidad a los zaragozanos en su día a día", ha defendido Chueca. El río atraviesa cuatro distritos de la capital aragonesa, por lo que la recuperación de sus riberas busca mejorar la conexión entre los barrios y el entorno natural.

La regidora ha subrayado la complejidad técnica de las obras, condicionadas por la profundidad del cauce y la necesidad de coordinar las distintas actuaciones. Según ha explicado, la planificación permitió solapar trabajos de los dos tramos para reducir los plazos, de modo que un proyecto que inicialmente podía prolongarse durante seis años pueda completarse en menos de cuatro.

UNA INVERSIÓN COMPARTIDA Y EL OBJETIVO DE 2027

La inversión actualizada supera los 34 millones de euros y cuenta con la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, que aporta nueve millones; el Gobierno de Aragón, con 20 millones, y la Fundación Biodiversidad, a través de cinco millones canalizados mediante fondos europeos NextGenerationEU.

Los trabajos de plantación se reanudaron en otoño después de la pausa estival y continuarán durante los próximos meses. El Consistorio prevé que el segundo tramo quede culminado a finales de 2026, mientras que el primero mantiene actuaciones pendientes de obra civil, entre ellas la estabilización de la ladera de Manuel Lasala, la construcción de una pasarela peatonal y la instalación de equipamientos, como áreas de juegos infantiles. Este sector tiene prevista su finalización en la primavera de 2027.

"Confiamos en que a principios de 2027 tengamos finalizado ya el corredor verde para que todos los vecinos de Zaragoza puedan disfrutar y puedan estar en contacto con la naturaleza en su día a día", ha manifestado Chueca.

La alcaldesa ha relacionado esta transformación con el reconocimiento de Zaragoza como Capital Verde Europea 2028, anunciado recientemente por la Comisión Europea. A su juicio, la recuperación del Huerva constituye uno de los proyectos que reflejan el compromiso de la ciudad con la biodiversidad y la adaptación a condiciones climáticas extremas.

En este contexto, ha avanzado que Zaragoza plantará 5.300 nuevos árboles durante 2026, de los que 2.500 se incorporarán a calles y alcorques que permanecían vacíos. "Este balance extraordinario que la Comisión Europea ha sabido valorar y poner en valor y reconocer es un ejemplo de Zaragoza, de una ciudad que sabe afrontar unas condiciones climáticas muy adversas y complicadas", ha concluido.