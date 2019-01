El PP presenta una moción de urgencia en respaldo al presidente venezolano interino, Juan Guaidó

Publicado 28/01/2019 14:28:04 CET

ZARAGOZA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que defenderá una moción de urgencia en el pleno de esta semana para respaldar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y ha confiado en lograr el apoyo del resto de la corporación.

Azcón se ha reunido previamente con varios miembros de la comunidad venezolana en Zaragoza que suman alrededor de 2.000 personas y entre ellos ha acudido el coordinador de Voluntad Popular en Zaragoza, Wilson García, en representación del movimiento que respalda a Guaidó.

En rueda de prensa, Azcón ha contado que los términos de la moción de urgencia los ha acordado con Wilson García para mostrar el "apoyo y respaldo personal" de los concejales del PP y de todo el Partido Popular al presidente interino, al tiempo que ha expresado su admiración porque "están dando la cara por Venezuela y está llevando la causa más allá de sus fronteras".

"Lo hacen con mucho esfuerzo y sacrificio porque solo ellos saben lo que pasa en su país y están alejados de sus familias y saben que no pueden volver porque serían detenidos por defender la libertad y la democracia, como Wilson".

Azcón ha precisado que ante esta situación que se vive en Venezuela es "más necesario que nunca que las instituciones españolas, sin titubeos, se pongan de lado de quien encabeza el movimiento democrático y devolver la libertad ante un régimen encabezado primero por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro".

En tono enfático ha dicho que "o se está con la democracia o con los dictadores". "Es ahora cuanto todas las instituciones y también el Ayuntamiento de Zaragoza tienen que expresar que se está con la libertad, la democracia y los derechos humanos".

TAMBIÉN EN EL CONGRESO

En este sentido, Jorge Azcón ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, ya se ha expresado en estos términos y ha confiado en que "España y la UE hagan lo mismo".

"Esperamos un pronunciamiento en toda España y más después de ver las imágenes del sábado en las que salía Zaragoza para ejemplarizar el apoyo a Maduro. Si nos cabía alguna duda debemos contar al mundo que Zaragoza no está con Maduro, sino con la democracia. Tras la manipulación del dictador de las imágenes de Zaragoza, el Ayuntamiento tiene que demostrar que estamos con la libertad".

"Zaragoza no está con su dictadura, ni con Maduro, ni tampoco está España", ha aventurado para apostillar que por ese motivo Casado ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y respaldar las transición democrática".

Tras dejar claro que "no es momento de titubeos, ni de medias tintas" ha recordado que Maduro ha dicho que ni va a convocar elecciones "ni va a ser limpias ni democráticas". "Alguien se cree que va a convocar elecciones libres en Venezuela, en qué mundo viven los que piensan eso".

A su parecer, esperar más solo es "dar aire al tirano, cuyas decisiones acaban con su país y hacen sufrir a millones de venezolanos". "No es solo el respaldo al pueblo venezolano, sino demostrar que ahí no se dice la verdad".

"Zaragoza y los zaragozanos no vamos a estar con la dictadura. Esto es especialmente grave porque no es una anécdota y hablamos de defender la libertad o a un dictador, que es lo que hace el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y en lo que respecta al PP no lo vamos a permitir".

RUDEZA DEL RÉGIMEN

Por su parte, Wilson García, ha relatado que la situación es inédita. "Toda la sociedad venezolana y los últimos acontecimientos nos ha dado la razón, a pesar de la rudeza que han generado y también del régimen ya que ha sido su reacción cuando sienten que avanzamos en busca de la democracia y arremeten contra cualquiera con total brutalidad".

Ha instado a dejar a un lado los colores partidistas, "Todos somos Venezuela porque en la defensa de los derechos humanos no hay colores partidistas". Además, ha agradecido esta solidaridad en una desigual lucha y el apoyo recibido por España.

Ha avanzado que el pueblo venezolano está convencido de que la "caída de la tiranía" en Venezuela es "inminente". "No tenemos dudas y Guaidó nos exhortó a manifestarnos y la afluencia ha sido masiva y seguimos esa línea pro democrática".

Wilson García ha informado de que este sábado, 2 de febrero, se ha convocado una manifestación en apoyo a Guaidó al vencer el plazo de ocho días dado por la comunidad internacional para que Maduro convoque elecciones.

Ha explicado que ese día como ya no estará facultado para convocar elecciones al cumplirse el vencimiento del plazo, la convocatoria será una concentración en la plaza de España, a las 12.00 horas frente a la DPZ, para apoyar el llamamiento de Juan Guaidó a salir a las calles.

La cita será una concentración de respaldo al presidente "interino y legítimo" de Venezuela, Juan Guaidó. Azcón ha avanzado que asistirá, al tiempo que ha invitado a acudir a los ciudadanos que estén a favor de la libertad y la democracia.