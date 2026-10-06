Zaragoza promueve unas fiestas del Pilar seguras contra las agresiones sexistas con un lenguaje sencillo de entender

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, presenta la campaña "No es no" - DANI MARCOS

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado la campaña 'No es no' contra las conductas y agresiones sexistas para tener una fiestas del Pilar seguras mediante un lenguaje "sencillo de entender y de respetar", ha subrayado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

El mensaje 'No es no' quiere trasladar que es no "a la primera sin necesidad de presionar o dramatizar", ha argumentado Marian Orós durante la presentación de la campaña.

El lema se completa a los lanzados en los últimos años, desde el 'No a quienes lo justifican', 'No a los que intimidan' y 'No a quienes no te creen' de 2021 hasta el 'Un match no implica nada' de 2025, cuando se centra en la violencia y el control que puede ejercerse en el ámbito digital, en un momento en el que muchas relaciones afectivas comienzan en las redes sociales, canales de mensajería y aplicaciones, es decir en el mundo virtual, aunque impactan directamente en la vida real.

Esta campaña no es una medida aislada, ha explicado Orós, sino que forma parte de un conjunto de medidas impulsadas desde el Ayuntamiento para promover unas fiestas seguras, en las que "todos podamos disfrutar y pasarlo bien, donde impere el clima de igualdad y convivencia que caracteriza a nuestra ciudad". "Y lo hacemos con un lenguaje y mensajes fáciles de entender, que promueven relaciones afectivas saludables y respetuosas entre personas iguales, libres del control en todos los ámbitos", ha manifestado.

De la campaña del año anterior, centrada en la violencia digital, el Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento ha preparado material didáctico que se ha enviado a los centros educativos de Zaragoza para que los profesores puedan trabajarlo en el aula con los alumnos de Bachillerato y Ciclos formativos.

ROTUNDO

Con un NO rotundo, el Ayuntamiento de Zaragoza lleva años impulsando una campaña atemporal de concienciación y sensibilización para rechazar las conductas y agresiones sexistas durante todo el año y, especialmente, durante las Fiestas del Pilar. Una misma campaña, que aunque con enfoques diferentes, siempre ha mantenido el mismo objetivo, buscar la implicación de toda la ciudadanía para rechazar conductas machistas y conseguir unas fiestas seguras, donde todas y todos puedan disfrutar en libertad.

Marian Orós ha recordado las campañas del 'No es No', impulsadas desde el 2021 por el Gobierno municipal del PP, hasta este 2026, es un recorrido que durante seis años ha mantenido los colores, el mensaje y la finalidad, y que ha hecho que esta campaña sea reconocida e identificada por los vecinos.

En el salón de recepciones del Ayuntamiento, en presencia de representantes de los grupos municipales y a pocos días de que el pregón dé inicio este sábado a las Fiestas del Pilar, Orós ha dado paso a la proyección del vídeo y las imágenes de la campaña, que se podrá ver en los mupis de la ciudad, en los buses, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Además, se proyectará también antes de los conciertos.

En ella aparece un joven participando en un concurso televisivo, al que se le plantea la siguiente pregunta: 'Ella te dice que no quiere que la acompañes, ¿qué haces? A continuación, se presentan tres respuestas y se marca como correcta 'respetar su no'.

SIETE ESPACIOS SEGUROS

Coincidiendo con los lugares más concurridos, y donde se esperan eventos multitudinarios, el Ayuntamiento desplegará 7 Espacios Seguros que amplían la cobertura y refuerzan las atenciones a otro tipo de conductas para garantizar la seguridad de todos. En total, darán servicio 186,5 horas.

El objetivo es crear una red de espacios seguros que mejoren la calidad de los eventos festivos y que ayuden a prevenir situaciones de gravedad.

Estos servicios cumplirán, por tanto, una doble función. Por un lado, actuarán como punto de información y sensibilización para fomentar comportamientos saludables y libres de violencia y, por otro, ofrecerán apoyo y asesoramiento, derivando a los recursos adecuados a las personas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, situación que atente contra su salud, violencia sexual, agresiones sexistas o violencia por su identidad.

Se amplía de esta forma las situaciones que se atenderán y se trabajarán además la reducción de riesgos en el uso de sustancia psicoactivas, relaciones sexuales o conducción bajos efectos del alcohol.

Los espacios seguros se ubicarán en la plaza del Pilar, recinto ferial, Espacio Zity, estación del Norte, Jardín de Invierno, Fiesta Viral Light (para adolescentes) y Foodtrucks del parque San Pablo.

Como material de concienciación, el Ayuntamiento ha diseñado 4.500 pegatinas, 7.500 tarjetas, 5.500 pulseras, 2.000 lanyard, 5.500 tapavasos y 3.000 tatuajes, que se distribuirán desde estos espacios como merchandising de sensibilización de la campaña.

A ello se suma el material con la imagen de espacio seguro, esto es 2.000 lanyard, 1.500 tapavasos, 2.000 pulseras, 2.000 pegatinas, 6.000 tarjetas de espacio seguro, además de alcoholímetros y tarjetas de información del Centro Municipal de Prevención de las Adicciones y de Zona Salud Joven Amparo Poch.

PROTOCOLO

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia municipal impulsada por el Gobierno y transversal a todas las áreas municipales, para garantizar y promover unas fiestas y eventos seguros.

Con este objetivo, existe un protocolo de actuación en espacios de ocio y deportivos, al que se han adherido en los últimos años bares, discotecas, peñas, comisiones de fiestas y pabellones deportivos, entre otros.

La cifra de establecimientos adheridos ha ido en aumento en los últimos años y actualmente hay 146. A esta actuación hay que añadir la iniciativa de 'Taxi seguro', que se lleva a cabo con la colaboración de la Asociación Provincial de Autotaxis y la Cooperativa de Taxi Zaragoza para avanzar hacia una ciudad inclusiva, segura y libre.

"Con estas iniciativas, el Ayuntamiento promueve que, en las fiestas y eventos de la ciudad, además del disfrute y las ganas de pasarlo bien, impere por encima de todo la libertad, la igualdad y la seguridad de todas las personas", ha indicado Orós.

Además, como actividad complementaria, se han organizado cuatro sesiones de Masterclass de Defensa Personal, en colaboración con el Vicerrectorado de Comunidad Universitaria y Compromiso Social, Secretariado de Proyección Social e Igualdad de la Universidad de Zaragoza.