Zaragoza recibe a 25 representantes de observatorios históricos de todo el mundo para ver el eclipse

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, recibe una reproducción de la primera fotografía de un eclipse solar de manos de Rémi Cabanac (Observatorio Pic du Midi), y de Durruty de Alba (Universidad de Guadalajara. - DANIEL MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza recibe estos días a 25 representantes de la Alianza de Observatorios Históricos, procedentes de diferentes países de todo el mundo, que han elegido la capital aragonesa para observar el eclipse total de Sol que tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha presidido la recepción de bienvenida a estas personas, que aprovecharán que la capital aragonesa es "un enclave privilegiado" para observar este fenómeno y lo harán en el barrio de Valdespartera. Así, han animado a los zaragozanos a acercarse, hacer preguntas y conversar con ellos acerca de este acontecimiento único.

Por el momento, las cifras turísticas son "muy satisfactorias", ha subrayado Fernández, ya que esta semana se han duplicado las consultas en las oficinas de turismo con respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de 4.000 a 8.000.

El crecimiento ha sido especialmente significativo en las consultas de visitantes nacionales, con un 160% de incremento, mientras que los internacionales han subido un 14%, una cifra menor ya que el turista extranjero tiene tradicionalmente un peso especialmente elevado en el mes de agosto.

Además, este lunes comenzó la programación cultural en torno al eclipse con una respuesta "buenísima" al primero de los conciertos celebrados en la plaza del Pilar. Todo ello ha favorecido que haya "muchísima actividad" en el sector hotelero y hostelero, ha asegurado.

La Alianza de Observatorios Históricos se crea en 2019 con siete observatorios --el más amplio de ellos, el Vaticano-- y cuenta actualmente con 32, que después de admirar el eclipse en Zaragoza se dirigirán al pirineo francés para celebrar una asamblea en el observatorio Pic du Midi.

Uno de estos expertos es Durruty de Alba, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (México), que nació en 1889 y se integró en la institución universitaria en 1925.

El científico ha recordado que, si bien se producen eclipses totales todos los años, "puede pasar mucho tiempo" para que este fenómeno se vuelva a producir en una misma región. De hecho, ha habido que esperar más de 120 años para poder vivir este acontecimiento en Zaragoza, que no se volverá a dar en la zona hasta el siglo que viene.

Ha destacado que la capital aragonesa se encuentra situada en la parte central de la franja de totalidad, lo que la convierte en un lugar idóneo para la observación porque el fenómeno tendrá una mayor duración.

Del mismo modo, ha reiterado que, desde el inicio del eclipse, en torno a las 19.30 horas, no se debe observar el Sol sin llevar las gafas especiales homologadas y que, aun con esta protección, no se debe hacer durante un periodo largo. "Hay radiación que nosotros no percibimos, pero nuestro ojo sí lo podemos perder", ha advertido, recordando que uno de los astrónomos más importantes de la historia, Galileo Galilei, terminó ciego.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado diversas visitas por la ciudad para este grupo, que empezarán este martes por la tarde con un recorrido especial en el Bus Turístico. En agradecimiento por la acogida, desde el Observatorio francés de Pic du Midi han entregado a la ciudad una reproducción de la primera fotografía que se tomó de un eclipse total de Sol.

SERVICIOS TURÍSTICOS

Durante estos días, el patronato municipal Zaragoza Turismo ofrece diferentes servicios y actividades para dar a conocer la ciudad en un momento de gran afluencia.

Se han programado las rutas con Informadores Turísticos --Casco Histórico, Paseo por la Ribera, English Tour y Visite Guidée en Français--, la Visita Dos Catedrales, el Bus Turístico y el mirador del Torreón de la Zuda.

Con motivo del eclipse, hasta el 16 de agosto, a las 19.30, se ofrecen los servicios especiales 'Visita Guiada al Atardecer' y el 'Bus al Atardecer', que se están completando cada día a última hora.

El pasado fin de semana, un total de 684 viajeros descubrieron la ciudad en el bus turístico en sus distintas modalidades --Diurno, Megabús, Al Atardecer y Nocturno--. Esta cifra supone un 52% más que el mismo fin de semana del año anterior año anterior --451 viajeros--.

Durante este martes, y desde la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento continúa con la entrega de las gafas de protección. El lunes se entregaron 5.000 unidades y está previsto que se entregue la misma cantidad este martes y otra el miércoles.