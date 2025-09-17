Zaragoza recibe este año menos avisos por plagas de ratas y el presupuesto se multiplica por diez desde 2015

El veterinario experto en control de plagas del Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza, Emilio Martínez y la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido, de enero a septiembre de este año, menos avisos por plagas que en el mismo periodo de 2024, ya que este ejercicio se han atendido 1.078 llamadas avisando de localizaciones de ratas frente a las 1.154 del año anterior y se han acometido 895 desinsectaciones mientras que en 2024 han sido 1.164.

"No hay más avisos, pero si se han viralizado las imágenes en los medios de comunicación y especialmente las redes sociales", ha precisado la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.

Asimismo, el presupuesto para el control de plagas --ratas, cucarachas y otros insectos-- se ha multiplicado por diez en diez años al pasar de los 50.000 euros destinados en 20215 a los 450.000 euros de este año y la intención en aumentarlo.

Se sigue un plan de inspección de todo el alcantarillado de, al menos, una vez al año y en la próxima licitación se intensificará en zonas más propensas como La Almozara, el Arrabal y el Casco Histórico hasta el distrito de Las Fuentes porque la "rata gris de agua busca focos oscuros, donde haya alimento y agua", ha explicado el veterinario experto en control de plagas del Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza, Emilio Martínez.

Desde que se recibe el aviso hasta que se cursa una visita la media es de día y medio. Las zonas más destacadas en las que se ha actuado este año han sido la plaza de los Sitios, el parque Bruil y el grupo de viviendas Andrea Casamayor.

TRES ÁMBITOS

En el caso del colegio público en el que una rata cayó sobre la cabeza de una profesora Emilio Martínez ha explicado que se hizo un tratamiento de la red de alcantarillado y se localizó una fuente inutilizada con el desagüe conectado al alcantarillado que se ha clausurado y que junto a los restos de la merienda de los escolares y el agua "la rata encontró el hábitat perfecto al tener alimento y poder beber", ha detallado.

Otro lugar en el que se ha actuado ha sido la plaza de los Sitios en el que se ha contado con la colaboración de los establecimientos de hostelería a los que se ha instado a levantar las plataformas de las terrazas para limpiar y sacar la suciedad del suelo. Se ha saneado y desratizado y se ha contado con el apoyo de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, ha agradecido Emilio Martínez.

En cuanto al parque Bruil, donde también se han localizado ratas, ha comentado que las personas transeúntes que viven en esta zona verde, donde acumulan alimentos y las obras del albergue municipal han contribuido a esta situación, que "está controlada desde hace una semana", ha asegurado Emilio Martínez al explicar que los cebos no presentan rastro de que hayan comido los roedores.

Respecto al conjunto de viviendas Andrea Casamayor, el problema radica en que son inmuebles muy antiguos, con una red de vertidos y saneamiento obsoleta. Este complejo privado cuenta desde 2023 con un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza que permite actuar en caso de plagas.

COLABORACIÓN

En los solares privados si el ayuntamiento no tiene permiso para intervenir y desratizar debe esperar a un orden judicial que puede tardar unos dos meses. Por ello, la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente ha instado a los ciudadanos a colaborar.

Dicha colaboración pasa por no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores, al estar comprobado que son un foco de atracción para las ratas; y no dar de comer a los animales ya que está prohibido y sancionado por una ordenanza municipal. Solo se pueden alimentar las colonias felinas y por personal autorizado, ha dejado claro. En caso de avistar roedores hay que avisar al teléfono 010 y desde el Ayuntamiento se enviarán a los técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública.

Una novedad que se va a implantar este año es intensificar la labor preventiva un me antes del inicio de una obra mediante la revisión específica del alcantarillado y los espacios colindantes para que la afección sea la menor posible, ha avanzado Tatiana Gaudes. Para ello, se solicitará la contratación de dos especialistas para revisar los "puntos calientes" próximos a la obra y que su trabajo vaya en paralelo a la desratización preventiva.

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de Salud Pública, Elena Sevilla, ha comentado que el 85 por ciento de la labor que llevan a cabo es preventiva y "se actúa antes de que aparezca la rata". También ha indicado que mientras el tratamiento para erradicar las cucarachas es "prácticamente inmediato, para las ratas se precisa entre un mes y medio y do meses".

Las altas temperaturas y que el calor se extienda durante más meses es otro motivo de aumento de plagas como el mosquito tigre que además es transmisor de enfermedades y virus; al igual que las garrapatas que "preocupan más desde el punto de vista de la salud publica", ha indicado Emilio Martínez, quien ha hecho notar que las intensas lluvias de la primavera han evitado la proliferación de macrófagos --algas-- donde anida la mosca negra y por eso este año la incidencia de este insecto mordedor ha sido menor.