Zaragoza reduce el periodo medio de pago a proveedores hasta los 32 días en el primer trimestre de 2026

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 32,70 días, lo que supone una mejora respecto al mismo periodo de 2025, cuando el indicador se situó en 34,05 días.

Además, esta mejora se ha logrado pese al importante incremento del volumen económico gestionado por el Consistorio. Entre enero y marzo de 2026, el Ayuntamiento abonó 4.884 facturas por un importe total de 121,9 millones de euros, un 31% más respecto al primer trimestre de 2025. Es decir, el Ayuntamiento ha conseguido reducir el PMP mientras gestionaba pagos por cerca de 29 millones de euros más que hace un año, cuando el importe global de los pagos fue de 93 millones.

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha destacado que "el Ayuntamiento continúa mejorando sus indicadores de pago gracias a una gestión económica rigurosa, responsable y eficaz". Asimismo, ha incidido en que "la reducción del PMP cobra todavía más valor porque se ha conseguido tramitando un volumen económico muy superior al del año pasado, lo que demuestra la capacidad de gestión y solvencia del Ayuntamiento".

Ha subrayado además que "cumplir con los proveedores es una prioridad porque detrás de cada factura hay empresas, autónomos y empleo vinculados a la actividad municipal".

Blanca Solans ha señalado también que "estos resultados evidencian la buena salud financiera del Ayuntamiento de Zaragoza y la capacidad para atender sus obligaciones económicas en tiempo y forma". En este sentido, ha recordado que la mejora de los indicadores económicos municipales está permitiendo reforzar la confianza de proveedores y empresas que trabajan con la administración local.

La evolución trimestral del PMP refleja además una mejora sostenida respecto a buena parte de los datos registrados durante los dos últimos ejercicios. Tras cerrar 2025 con un PMP de 29,38 días en el cuarto trimestre, el Consistorio mantiene en el inicio de 2026 cifras cercanas al límite legal de 30 días, pese al elevado volumen de gestión económica y administrativa que afronta la institución.

Durante 2025, el Ayuntamiento registró un PMP de 34,05 días en el primer trimestre, 38,36 en el segundo, 34,76 en el tercero y 29,38 días en el cuarto. En 2024, los datos fueron de 29,11 días en el primer trimestre, 28,17 en el segundo, 33,86 en el tercero y 32,40 días en el cuarto.

Este dato, subrayan desde el consistorio, confirma la consolidación de la tendencia de estabilidad en los pagos municipales y refleja el esfuerzo realizado por el área de Hacienda y Fondos Europeos para mantener el cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa estatal.