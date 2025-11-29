Zaragoza reforzará su red de suministro con fuentes para personas y mascotas y dispensadores de agua refrigerada

Un dispensador de agua en el Parque de los Depósitos de Torrero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Medio Ambiente y Movilidad, ha iniciado la tramitación de tres contratos menores de suministro destinados a ampliar y mejorar la red municipal de agua de boca en espacios públicos.

Con estas actuaciones, impulsada a través de mejoras presupuestarias impulsadas por el grupo municipal de Vox, el Consistorio refuerza un servicio esencial que ya cuenta con 700 puntos de agua distribuidos por toda la ciudad, garantizando el acceso al agua potable en parques, calles y zonas de gran afluencia.

El primero de los contratos publicados, destinado a fuentes de agua de boca para zonas verdes, permitirá la adquisición de nuevos elementos, necesarios tanto para renovar elementos antiguos como para ampliar la red existente en parques y jardines.

El segundo se centra en el suministro de fuentes mixtas para personas y mascotas, diseñadas para facilitar el acceso al agua tanto a personas como a mascotas y se instalarán en zonas frecuentadas por animales de compañía.

El tercer contrato, seguramente el más novedoso, es para el suministro de dispensadores de agua refrigerada y filtrada. En este caso, estas fuentes --que se instalarán en espacios públicos aún por definir-- contribuirán a promover hábitos saludables, reducir el uso de plásticos de un solo uso y mejorar el confort térmico durante los meses más calurosos.

Cada uno de estos contratos menores tiene el mismo presupuesto base de licitación, 18.089,50 euros (IVA incluido). La cantidad de elementos que se suministre en cada uno de ellos estará en función de las ofertas que resulten ganadoras.

Con estas inversiones, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa avanzando en su compromiso con el acceso universal al agua, la mejora de los espacios públicos y la promoción de prácticas sostenibles que reduzcan residuos y fomenten la salud y el bienestar de la ciudadanía.