Zaragoza refuerza su red de agua pública con tres dispensadores de agua fría y nuevas fuentes y nebulizadores

La ciudad refuerza su red de agua pública con tres dispensadores de agua fría y nuevas fuentes y nebulizadores. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad, con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano.

Como novedad, esta semana se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Los nuevos dispensadores, fabricados en acero inoxidable, tienen capacidad de refrigeración de 45 litros a la hora --9 litros en continuo--, con temperatura de salida regulable entre 7 y 14ºC. Además, están plenamente adaptados para niños y personas con movilidad reducida, y nacen con una vocación doble: ofrecer agua de calidad y reducir la huella de carbono asociada a los envases de un solo uso. Además, incorporan sistemas antivandálicos.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado el enfoque integral de estas medidas: "Zaragoza tiene una amplia red de fuentes de agua de boca que debemos intentar seguir ampliando, instalando nuevas fuentes en zonas con menor densidad e intensificando su mantenimiento intensivo".

"Como novedad, este año incluimos dispensadores de agua fría, accesibles y eficientes, para promover hábitos saludables y reducir residuos", ha comentado Gaudes, quien ha explicado que "todas estas actuaciones se integran en la red de refugios climáticos que vamos a activar de manera inminente, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía espacios seguros frente a las altas temperaturas y cuidar especialmente de niños, mayores y personas vulnerables".

Este impulso se apoya en el estudio sobre la ubicación y distribución de fuentes de boca realizado en 2024, que ha permitido inventariar y caracterizar las 697 fuentes municipales --aproximadamente el 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines--, incluyendo tomas de potable y saneamiento, tipologías, estado y necesidades.

NUEVAS FUENTES

Con esa base técnica, el Ayuntamiento ha planificado intervenciones más precisas, priorizando reparaciones, renovaciones y nuevas instalaciones allí donde la demanda vecinal y la disponibilidad técnica lo aconsejaban.

Fruto de ese diagnóstico, se han ejecutado nuevas fuentes de boca en barrios con déficit detectado. En 2024, el barrio de Las Fuentes incorporó siete nuevas unidades en plaza Santa Rosa de Lima, plaza Monasterio San Vitorián, plaza Nuestra Señora del Portal, Florentino Ballesteros, Monasterio de la Rábida, Monasterio de Guadalupe y plaza de la Convivencia.

En 2025, Valdespartera sumó ocho fuentes más, fruto de una larga reivindicación vecinal, en plaza de la Bámbola, plaza Cantor de Jazz, plaza Edad de Oro, glorieta de la Sabina, plaza del Hombre Invisible, plaza Mary Poppins, plaza Señora Miniver y plaza Nanuk el Esquimal.

El mantenimiento ordinario de las fuentes de boca está a cargo de las tres contratas de Parques (FCC, URBASER y UMBELA -contrato reservado- en el Sector 2), y se ha reforzado con actuaciones específicas. Durante 2025 se abordó un plan de renovación que ha incluido: la sustitución de 11 fuentes deterioradas y la renovación integral de 10 instalaciones --acometidas de saneamiento y potable, obra civil y fuente--.

Un problema al que también hay que hacer frente es el del vandalismo: en el último año ha sido necesario el reemplazo de 17 rejillas de recogida de agua sustraídas o dañadas; la sustitución de 218 grifos vandalizados o deteriorados; y el cambio de 60 llaves de corte en arquetas.

Para atajar el robo y la reventa de piezas -que, pese a su bajo valor unitario, generan costes de reparación y pérdida de agua- se ha puesto en marcha un marcado específico de grifos municipales.

PUNTOS DE REFRESCO

Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los "puntos de refresco" para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort. Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde.

Estos elementos, que se conectarán ya este fin de semana, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.

El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua. En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un "Remojachicos" en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos. Estarán operativos a partir de la semana próxima.