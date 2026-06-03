Zaragoza renovará los semáforos adaptarlos a las nuevas tecnologías

El nuevo contrato de semáforos de Zaragoza renovará los actuales equipos para adaptarlos a las nuevas tecnologías - DANI MARCOS

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza aprobará, en su reunión de esta semana, el próximo pliego del contrato mixto de servicios de mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones semafóricas de la ciudad. Esta diseñado para garantizar la seguridad vial y modernizar la gestión de la movilidad con criterios de eficiencia y sostenibilidad, tiene una duración máxima de cuatro años, con posibilidad de un año adicional de prórroga.

El presupuesto base de licitación asciende a 4.601.207,65 euros anuales, IVA incluido. De esta cantidad, 2.920.150,95 euros se destinan al mantenimiento ordinario de la red, que abarca actuaciones correctivas, preventivas, de pintura y limpieza, así como la gestión y control de programación desde el Centro de Control.

Otros 882.500 euros, IVA excluido, se reservan para nuevas instalaciones y mantenimiento regenerativo, mientras que el resto cubre siniestros y modificaciones por obras. En conjunto, el contrato fija un límite máximo de gasto de 18.404.832 euros, IVA incluido, para los cuatro años de duración.

Tal y como ha explicado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "con este pliego Zaragoza consolida una estrategia integral que combina mantenimiento diario, modernización tecnológica y actuaciones focalizadas en los puntos más sensibles de la red. La apuesta por la fibra óptica y la inversión en nuevas tecnologías digitales sienta las bases para un tráfico más seguro, conectado y preparado para acoger las mejoras tecnológicas actuales y futuras".

MANTENIMIENTO REGENERATIVO

Una de las principales novedades del pliego es la incorporación explícita del mantenimiento regenerativo, que permite sustituir equipos al final de su vida útil y evitar la degradación del servicio, además de ejecutar obra civil para ampliar la capacidad de la red.

Desde la Oficina de Movilidad se determinarán las sustituciones por envejecimiento u obsolescencia, así como las necesarias para cumplir nuevas normas técnicas o testar tecnologías emergentes.

En este marco, el Ayuntamiento ha planificado dos grandes proyectos anuales de renovación. Uno es el Plan de Renovación de LEDs, que sustituirá el 66,6 por ciento de las ópticas procedentes del antiguo convenio IDAE --las nuevas contarán con garantía de cinco años--.

El otro es la transición de las comunicaciones de cobre a fibra óptica, imprescindible para habilitar sensores, cámaras y procesamiento de datos en tiempo real. Esta última medida conlleva la sustitución de reguladores y conmutadores en centrales de zona y el desmontaje de módulos conversores antiguos.

La distribución económica del mantenimiento regenerativo prioriza las áreas de mayor impacto: un 30 por ciento para la sustitución de ópticas por tecnología LED High Flux; un 26% para comunicaciones --fibra, reguladores y switches--; un 20 por ciento para seguridad vial --dispositivos acústicos para personas invidentes, balizas y señalización luminosa, nuevos cruces y radares pedagógicos--; un 13 por ciento para la implantación y renovación de cámaras IP --con comunicación vía internet--; y un 11 por ciento para la reposición de material con vida útil agotada.

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL

En la actualidad hay instaladas 1.734 unidades de dispositivos acústicos, equivalentes a 867 pasos de peatones, y se mantiene una estrategia anual de ampliación por fases para garantizar cobertura integral. En el último año se sumaron 60 unidades, que son 30 pasos, y para este ejercicio está programada la instalación de otras 60.

El despliegue de balizas luminosas sigue también avanzando en su implantación, con un proyecto iniciado en 2023 a lo largo de la línea del tranvía y nuevas fases ya en marcha.

Entre las ubicaciones destacadas figuran Vía Ibérica-Embarcadero, plaza San Francisco, Gómez Avellaneda, plaza Aragón, María Zambrano, avenida de Madrid --en proceso de instalación-- o avenida de Valencia --dentro de las obras de remodelación--.

En paralelo, la instalación de los nuevos pasos de peatones inteligentes ha comenzado el 25 de mayo con los primeros trabajos en los cruces de Carlos Marx-Isla de Lanzarote y Pablo Neruda-Ana María Suárez.

La sustitución escalonada de ópticas por tecnología LED High Flux aportará, por otra parte, beneficios operativos y ambientales como la reducción drástica de intervenciones de mantenimiento, incremento de la vida útil, menor reflejo y una mejora sustancial de la eficiencia energética y del consumo eléctrico de la red.

Esta línea de trabajo se complementa con pruebas y ensayos de nuevos materiales y sistemas de iluminación que permitan futuras transiciones tecnológicas con mejor rendimiento y menor coste.