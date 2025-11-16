Zaragoza renueva el convenio con la Asociación Provincial del Auto-Taxi para impulsar la sostenibilidad en la flota

La consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, y el Asociación Provincial del Auto-Taxi, Miguel Izaguirre, En la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Provincial del Auto-Taxi han renovado el convenio anual para la renovación de flota, con el que se pretende impulsar la transición energética del sector desde los vehículos de combustión a los eléctricos y otras modalidades sostenibles.

El acuerdo, que tiene un presupuesto de 200.000 euros, ha sido firmado esta semana por la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el presidente de la Asociación, Miguel Izaguirre.

Gaudes ha resaltado la relación cordial y fluida que se mantiene desde el Gobierno de Zaragoza con el sector del Taxi, "al que seguimos apoyando a través de diferentes convenios que tienen, entre sus ejes fundamentales, el fomento de la sostenibilidad y el impulso de la accesibilidad.

Así --ha resaltado-- las líneas de ayuda van desde la compra de vehículos eléctricos y sostenibles al impulso al programa de Taxi Accesible y a la propia adaptación de los vehículos para poder transportar a personas con movilidad reducida".

El convenio ahora firmado está dirigido a financiar la incorporación de vehículos eléctricos, híbridos y de gas en el trasporte de taxi y reducir el número de éstos propulsados por gasoil, y así contribuir a la renovación de los vehículos del servicio Taxi por otros más sostenibles.

Por dicho convenio, y bajo la coordinación de la Asociación Provincial --que no recibe como tal ninguna compensación económica por esta labor--, el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a abonar 10.000 euros a la Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza por cada licencia que adquiera un vehículo eléctrico. Serán 400 euros por cada licencia en el caso de que se adquiera un vehículo híbrido.

También 400 euros por cada licencia que, habiendo comprado en años anteriores un vehículo autotaxi híbrido, transforme a lo largo de 2024 ó 2025 el combustible fósil empleado por gas natural o GLP.