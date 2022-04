Zaragoza rinde homenaje a la faceta artística de Ramón y Cajal en el 170 aniversario de su nacimiento

La muestra se exhibe en el Museo Pablo Gargallo y cuenta con la participación de nueve artistas internacionales

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza rinde homenaje al científico Santiago Ramón y Cajal en el 170 aniversario de su nacimiento y el centenario de su jubilación con la exposición 'Cajal 2022. Una visión artística', en el Museo Pablo Gargallo. La muestra puede verse desde este jueves, 7 de abril, hasta el próximo 5 de junio.

En la rueda de prensa de presentación, la vicealcaldesa y la consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado que la muestra sirve para honrar a este ilustre médico de origen navarro, que durante toda su vida tuvo una relación "muy estrecha" con Zaragoza. Se trata de una exposición en la que se puede apreciar cómo sus "aficiones", la fotografía y el dibujo, "fueron imbricándose con su profesión", ha apostillado Fernández.

La vicealcaldesa ha recordado que este jueves el Gobierno municipal ha aprobado de forma definitiva el cambio de nombre del paseo de la Gran Vía, que se pasará a llamarse Gran Vía de Ramón y Cajal, un acto más para "reivindicar la figura de Ramón y Cajal" en la ciudad de Zaragoza, ha sentenciado.

La jefa servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Romana Erice, ha explicado que, en un principio, la exposición estaba prevista para ubicarla en el Centro de Historias, pero al final se ha instalado en el Museo Pablo Gargallo, por lo que ha agradecido a su comisario, Sergio Artiaga, el esfuerzo de readaptar la selección de obras al espacio.

Asimismo, ha resaltado el valor del catálogo que se ha realizado con motivo de la 'Cajal 2022. Una visión artística', donde se describe, por un lado, la trayectoria profesional en la ciencia de Ramón y Cajal y, por otro, la unión que tenía con el arte, la fotografía y el dibujo, "un talento que aprovechó para ilustrar sus investigaciones", ha apostillado.

RAMÓN Y CAJAL

Por su parte, el comisario de la exhibición, Sergio Artiaga, ha recordado la conexión de Ramón y Cajal con Zaragoza, donde estudió, se casó y "limó asperezas con su padre en la sala de disección del Hospital Provincial", ha contado.

Santiago Ramón y Cajal nace el 1 de mayo de 1852, en Petilla de Aragón (Navarra) y se jubila el 1 de mayo de 1922 como catedrático de Histología e Histoquimia Normal y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid.

No obstante, tal y como ha avanzado la vicealcaldesa, el comisario ha detallado que Ramón y Cajal fue "mucho más que un científico" y alterna su perfil de patólogo y bacteriólogo, con el de experto en fotografía, dibujante, escritor, así como defensor de los nuevos métodos de enseñanza y la ampliación de mejoras del sistema general de Salud Pública.

ARTISTAS

'Cajal 2022. Una visión artística', ha dicho Artiaga, pretende dar a conocer, mediante un discurso híbrido, los hitos personales de Cajal y científicos en diálogo con obras de arte contemporáneo de nueve artistas internacionales relacionadas "de manera íntima" con su legado. "Arte y ciencia no son un estanco, tal y como dictaba el pensamiento clásico. En esta muestra vemos artistas que trabajan con ciencia y científicos que hacen arte.

Los participantes en esta exposición son: Leonard Blanc, de Argentina; Janaina Mello, de Brasil; Susana Ballesteros, Jano Montañes, Luis Miguel Gutiérrez y María Peñil, de España; Simon Colton (Reino Unido); Amy Smith, de Inglaterra, Greg Dunn, de Estados Unidos, Jacqueline Roberts, desde Francia, y Jorge Chavarría (Guatemala).

Los zaragozanos Susana Ballesteros y Jano Montañes, de OPN Studio, han participado en la presentación de su obra 'New Core: The Core y Soma', compuesta por siete imágenes de las cuales se han seleccionado dos para esta exposición. 'The Core' --El Núcleo-- y 'Soma'. Como en el trabajo de otros artistas de esta muestra, el cerebro sirve de argumento artístico por su belleza formal y por ser "la máquina perfecta". En estas obras se pasa del todo, el cerebro, al detalle, la célula.

Para dar forma a sus productos, OPN Studio recurre al principio básico del patrón de 'moiré' basado en las interferencias que se producen al superponer dos composiciones de líneas paralelas. Como resultado, se obtiene una imagen animada conforme el espectador recorre la sala. A este cinetismo, se suma el reflejo de la luz sobre la armadura de acero inoxidable generando un efecto similar al holograma entre la imagen latente y el metal.

Así, cada espectador se moverá de una forma diferente cuando esté en frente de 'The Core' y 'Soma', desarrollando una experiencia distinta en cada visita.

Simon Colton, catedrático de Creatividad Computacional en la Universidad de Queen Mary en Londres y en la Universidad de Monash en Australia, reside en Zaragoza y también ha mostrado en primera persona su creación, 'Neural Portrait'. Se trata de un retrato de Santiago Ramón y Cajal realizado con mil imágenes de neuronas individuales, seleccionadas de entras las más de 1.500, que la Inteligencia Artificial (IA) ha creado bajo diversos comandos.

VISITAS GUIADAS

Se han organizado visitas guiadas para el público en general, que tendrán lugar los jueves, a las 19.00 horas, los días 28 de abril, 1, 19 y 26 de mayo y de junio. Se necesita reservar en 'zexposiciones.eventbrite.es'.