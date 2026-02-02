Zaragoza se suma este 11-F al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con actividades divulgativas

Presentación de las actividades del 11-F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se suma este 11 de febrero al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con actividades divulgativas dirigidas especialmente a escolares para acercar la investigación científica y visibilizar el trabajo de mujeres que puedan servir de referentes a las futuras científicas.

A lo largo de la historia, diferentes han logrado romper barreras históricas y obtener el Premio Nobel en Física, Química y Medicina, marcando hitos decisivos en el avance hacia la igualdad en la ciencia.

Hasta la fecha, han sido 25 las mujeres que han sido galardonadas con este prestigioso reconocimiento en una disciplina científica. Sus nombres protagonizan la campaña de concienciación y sensibilización del Ayuntamiento, que se podrá ver desde este martes 3 de febrero en los autobuses de la ciudad, además de en los equipamientos municipales y en los centros educativos.

COMPROMISO

La científica Marie Curie fue la primera en recibir un Nobel y en dos áreas diferentes, en Física (1903) y en Química (1911), dando paso a otras figuras como Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) por su trabajo en cristalografía de rayos X; Rosalyn Yalow (1977) por el desarrollo del radioinmunoensayo, Barbara McClintock (Medicina, 1983, descubridora de elementos genéticos móviles y Christiane Nüsslein-Volhard (Medicina, 1995) por sus aportes a la genética del desarrollo.

En las últimas décadas, nombres como Frances Arnold (Química, 2018), Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (Química, 2020), o Katalin Karikó (Medicina, 2023) han demostrado que las mujeres continúan liderando avances esenciales en biotecnología, química y medicina.

A todas ellas se les recuerda en la campaña municipal que refleja el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y que ha presentado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha detallado además la completa programación realizada en colaboración con la Universidad y los centros de investigación más punteros de la Comunidad para este mes de febrero.

"Este Gobierno municipal tiene el compromiso de trabajar por la igualdad de oportunidades, poniendo nuestro granito de arena, como institución, para fomentar las vocaciones científicas entre las niñas", ha enfatizado.

Con este objetivo, se ha preparado un programa de actividades y talleres para despertar el interés por la ciencia y demostrarles a las niñas y jóvenes que "pueden estudiar y dedicarse a lo que ellas quieran", ha comentado Orós, quien ha añadido que la rama científica y tecnológica ofrecerá muchos de los empleos del futuro, y estos deben ser desempeñados en igualdad.

PROGRAMA

Durante este mes, los días 6, 3 y 20 de febrero, se celebrarán en la Casa de la Mujer tres talleres 'Creatividad y ciencia familiar', en colaboración con el Instituto mixto del CSIC y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) de la Universidad de Zaragoza, en horario de tarde. Cada taller estará enfocado a una actividad diferente dirigida a menores a partir de 6 años y disponen de veinte plazas cada uno.

Los monólogos científicos, una de las actividades con mayor acogida, se celebrarán el 4 de febrero dirigido a alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos de centros educativos.

Detrás de ellos está el grupo RISArchers, formado pro investigadores con mucho humor de la Universidad, que en este formato acercan la ciencia y el conocimiento en un tono directo y cercano. Participarán 240 alumnos en dos sesiones diferentes.

El día 9 de febrero, en la Casa de la Mujer, tendrá lugar la actividad 'Mujeres al mando: entornos digitales', que acercarán referentes femeninos en el diseño de videojuegos. Natalia Torres, experta en producción y creación de este sector, impartirá una charla sobre su trabajo y el proyecto Fair Game en el que ha colaborado. A continuación, habrá un taller experimental con herramientas digitales y la proyección del documental 'Fair Game'.

Para fomentar las "vocaciones Steam", se ha programado una mesa redonda en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CSIC, el Gobierno de Aragón y Edelvives con la participación de profesionales del sector y presentada por la delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro y la jefa del Servicio de Igualdad y Mujer, Ana Gaspar.

Participarán la catedrática de la Universidad San Jorge Beatriz Giner, la directora genera del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao; la ingeniera y divulgadora en IA Manuela Delgado, la CEO de Beonchip, Rosa Monge; y el científico del CSIC en el Instituto de Carboquímica, José Manuel López Sebastián. Será en la Casa de la Mujer el martes 10 de febrero a las 10.30 horas.

Además, se ha programado la obra de teatro 'Brigada Científica BCR de rescate', dirigida a chicos y chicas de Educación Primaria, una historia que rescata del olvido los nombres y logros de mujeres científicas y que busca desde el juego y la diversión, despertar la curiosidad por las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las artes.

Esta representación se realizará en el salón de actos de la Casa de Mujer, durante el mes de febrero, con 12 sesiones que comenzarán el 11 de febrero, y en las que participarán en total 1.385 escolares ya inscritos.

Con el objetivo de crear un espacio de reflexión, se ha programado la exposición 'Mujeres en la ciencia', en colaboración con la Universidad de Zaragoza, que se podrá ver entre el 2 y 12 de febrero en la rotonda de la Casa de la Mujer. Las ilustraciones están inspiradas en científicas de la historia y en su aportación a la ciencia.

'DE NIÑA A CIENTÍFICA. NI ROSA NI AZUL, MATERIA GRIS'

Además, la exposición itinerante 'De niña a científica. Ni rosa ni azul, materia gris' recorre durante todo el curso escolar diferentes centros educativos. La muestra consta de 27 paneles en los que se visibilizan las aportaciones que han hecho las mujeres a la ciencia.

Orós ha explicado que la programación municipal para el 11-F se enmarca en un contexto en el que la participación femenina en carreras científicas ha experimentado un incremento. Así se recoge en el informe 'Científicas en cifras 2025' publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde se indica que las alumnas representan el 57 por ciento en el curso 2023-2024 --recogido en el estudio--.

Sin embargo, este avance no se refleja de manera equitativa en todas las disciplinas. En áreas tradicionalmente masculinizadas como la Ingeniería y Arquitectura, aunque hay una tendencia positiva, las mujeres siguen siendo minoría (28,1% en Grado, 31,2% en Máster y 31,1% en Doctorado en el curso 2023-2024).

La representación femenina en la Administración Pública ha alcanzado la paridad con un 50,5% de investigadoras, lo que supone un avance notable en este sector. Sin embargo, en el sector empresarial la presencia de mujeres sigue siendo baja, situándose en un 31,2%. Se puede acceder a más información en la web 'www.zaragoza.es/mujer'.