Zaragoza volverá al medievo con el Mercado de las Tres Culturas del 12 al 14 de junio

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ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza volverá a retroceder en el tiempo con una nueva edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas, que se celebrará del viernes 12 al domingo 14 de junio. Durante todo el fin de semana, el entorno de la plaza del Pilar, la trasera de La Lonja, la plaza de La Seo, la plaza San Bruno, la calle Palafox, el Arco del Deán, el Puente de Piedra y el Balcón de San Lázaro se transformará en un gran escenario medieval inspirado en la convivencia de las culturas cristiana, judía y árabe.

Este evento reunirá una amplia programación cultural con teatro, música, danza, circo, pasacalles, talleres artesanales, exposiciones, actividades infantiles, combates medievales y espectáculos nocturnos. La cita mantendrá algunos de sus espacios más reconocibles, como el Campamento de las Tres Culturas, el Zoco Árabe o el Escenario de las Tres Culturas y el Rincón Infantil de la plaza San Bruno.

La inauguración tendrá lugar el viernes 12 de junio, a las 11.00 horas, con el desfile inaugural. Desde ese momento y hasta el domingo, la ciudad acogerá propuestas para todos los públicos, entre ellas juglares, farsas teatrales, escenas itinerantes, danzas medievales y orientales, espectáculos de lucha escénica, conciertos y recreaciones históricas.

Uno de los principales focos de actividad volverá a ser el Campamento de las Tres Culturas, instalado en la plaza del Pilar. Allí se desarrollarán visitas guiadas, charlas sobre armas y armaduras, demostraciones de forja, talleres artesanales, exhibiciones de artillería y combates medievales de bohurt. La compañía Lobos Negros será la encargada de dinamizar este espacio con charlas, en el que también se podrán visitar exposiciones vinculadas a la vida militar y artesanal de la Edad Media.

La música tendrá un papel destacado durante todo el fin de semana, con propuestas de Serrablo Folk, Os Fillos D'o Sobrarbe, Ixera Companyia Almugavar, Nostraxladamus y el Coro In Lingua Franca, entre otros. También habrá danza oriental y medieval con el Grupo Sinhaya, Dúo Sahasrara, VIII Milla de Utebo, La Carola y Andanzas Medievales.

Por la noche, el Mercado incorporará espectáculos de fuego, música y danza, como 'Bajo la Aurora Boreal', de Nomaduk, las danzas con fuego de Duo Sahasrara o las actuaciones de Ixera Companyia Almugavar.

TEATRO

El teatro y la recreación histórica estarán presentes con compañías como Artemis Teatro, Magna Caput, Los Navegantes, Chispandora, Contraje Producciones, Nomaduk, Peliagudo Arte & Circo o Fakir Testa. Entre las propuestas programadas figuran farsas medievales, escenas itinerantes sobre Alfonso I el Batallador, Urraca, la Saraqusta musulmana, los romances del Reino de Aragón, brujerías y aquelarres, así como recreaciones vinculadas a la aljama y a la tradición sefardí.

El público familiar contará con una programación específica en la plaza San Bruno. El Rincón Infantil ofrecerá talleres de percusión y habrá juegos medievales de madera. Además, en la trasera de La Lonja se mantiene el cuadro matón medieval. En la plaza del Pilar se instalarán atracciones ecológicas como noria, tiovivo, barca medieval y cama elástica.

El Mercado se completará con diferentes exposiciones durante los tres días. Entre ellas, una muestra de máquinas de asedio cristianas y musulmanas en el Puente de Piedra, exposiciones de tortura medieval, espadas y armaduras en el Campamento de las Tres Culturas, aperos de labranza y alambiques en el entorno de la trasera de La Lonja, instrumentos musicales de la Edad Media en la plaza San Bruno y una exposición dedicada a Leonardo da Vinci en la calle Palafox.

Además, los visitantes podrán acercarse a los oficios tradicionales a través de los talleres de las Tres Culturas, que se desarrollarán del 12 al 14 de junio, en pases de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas, distribuidos por todo el recorrido del Mercado.

La programación incluye oficios vinculados a la cultura cristiana, judía y árabe, con talleres de caligrafía, botánica, cantería, carpintería, herrería, heráldica, instrumentos musicales, panadería, orfebrería, alfarería, hilandería, encuadernación, madera, mosaico, cuero, vidrio, títeres y marionetas, cerería, babuchas o caligrafía árabe, entre otros.

TALLER DE ESCRITURA MEDIEVAL EN HARINERA ZGZ

Harinera ZGZ volverá a formar parte de la programación del Mercado Medieval con el taller 'Scriptorium. Las escrituras de Çaragoça & Saraqusta', impartido por Ricardo Vicente, calígrafo con más de treinta años de experiencia y responsable del estudio Aularium, en Binéfar.

La actividad permitirá a las personas participantes conocer los secretos de las letras antiguas y practicar la escritura minúscula medieval de los siglos XII y XIII, además de aproximarse a las mayúsculas que acompañaban a la letra gótica, resaltadas con color rojo.

Durante el taller, quienes participen trabajarán con plumas, cañas y tinteros para copiar fragmentos de obras literarias, historiográficas y filosóficas de autores vinculados a la Zaragoza medieval, como Avempace, Avicebrón, ibn Paquda o Fernández de Heredia.

El taller se celebrará el sábado 13 de junio en dos sesiones prácticas independientes, de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 19.30 horas. Está dirigido a personas a partir de 14 años, no requiere experiencia previa y será gratuito, con plazas limitadas y preinscripción obligatoria.

MOVILIDAD

Desde el año pasado se elabora un Plan de Movilidad del evento, tal y como señala la nueva Ordenanza de Movilidad Urbana. Este plan, que ha sido consensuado con los participantes en el Mercado Medieval, tiene en cuenta el número de asistentes previstos y sus necesidades, entre otros elementos.

Se incluye la relación de cortes de tráfico, que afectarán a la calle Arcedianos desde el jueves 11 al domingo 14 de junio, con un cambio de sentido de la calle Sepulcro, de manera que se mantiene el acceso a las viviendas y garajes. Desde las 00.00 horas del viernes día 12 de junio hasta las 05.00 horas del lunes 15 de junio se cortará igualmente la circulación rodada en el Puente de Piedra y la calle Don Jaime I.

Estos cortes al tráfico rodado coinciden con el corte de la calle Coso y de la calle San Vicente de Paúl por las obras de la reforma integral del Coso Alto y San Miguel, por lo que, además de los desvíos ya implantados, este acto cultural afecta a las líneas 28, 32, 35, 36, 39, N1, N2 y N7.