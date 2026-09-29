ZeC exige un pleno extraordinario en 15 días para recuperar los 12 millones del Tiro de Pichón

Archivo - El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza exigirá en el próximo pleno la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria en un plazo máximo de 15 días para resolver el recurso de reposición presentado por la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón y que posibilite la adopción de las medidas cautelares necesarias para garantizar la recuperación de los cerca de 12 millones de euros abonados por el Ayuntamiento.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado que el Gobierno de Natalia Chueca, a través del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha mantenido sin resolver durante casi cuatro años el recurso de reposición presentado por el Tiro de Pichón, permitiendo que opere la suspensión automática prevista en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015 y sin exigir, durante este tiempo, ninguna garantía sobre las cantidades cuya devolución está en cuestión.

"Han dejado el recurso en un cajón durante cuatro años y han permitido que opere el silencio administrativo, colocando al Tiro de Pichón en una situación de privilegio y poniendo por delante sus intereses de los intereses de todos los zaragozanos y zaragozanas", ha alertado Domínguez.

El informe de la Asesoría Jurídica Municipal solicitado por el Gobierno municipal que han hecho llegar a apenas 24 horas del pleno, después de que ZeC exigiera formalmente un pronunciamiento del Secretario General del Pleno, señala que el Ayuntamiento debe resolver sobre la suspensión y evitar la prescripción, "tal y como ZeC ha denunciado", ha subrayado.

"Si ZeC no hubiera exigido este informe y anunciado esta moción, probablemente el Gobierno seguiría sin actuar. Han necesitado cuatro años de inacción y nuestra presión para reaccionar a 24 horas del Pleno", ha señalado Domínguez.

A su parecer, el contenido del informe evidencia que el Gobierno de Chueca no ha hecho durante estos años lo que debía hacer para defender el interés municipal.

MOCIÓN

"El propio informe jurídico confirma que el Ayuntamiento tiene que actuar y que no lo ha hecho. El silencio administrativo ha impedido que el Pleno pudiera pronunciarse y exigir las garantías necesarias. Estamos hablando de millones de euros de dinero público", ha afirmado.

Además, ha comentado que la recuperación de estas cantidades es consecuencia de un proceso impulsado durante el anterior Gobierno municipal y de la labor de la Asociación Vecinal de La Almozara, que trasladó al Ayuntamiento la documentación que permitió acreditar el carácter público de los terrenos y avanzar en el deslinde.

"En ZeC nunca hemos aceptado que se regale dinero público a quien no le corresponde. Cuando gobernábamos impulsamos el recurso de revisión y, posteriormente, instamos el deslinde a partir de la documentación que nos trasladaron los vecinos de La Almozara. Hoy existe un procedimiento para recuperar ese dinero gracias también a esa lucha vecinal", ha apostillado Domínguez.

Asimismo, ha reclamado convocar un pleno y resolver, de inmediato, el recurso y se adopten las medidas cautelares necesarias para proteger las arcas municipales e informe a todos los grupos de las actuaciones realizadas.

La moción incluye además la reprobación de Natalia Chueca y Víctor Serrano por su gestión de este expediente y por la falta de transparencia y defensa de los intereses municipales.

"No vamos a permitir que cuatro años de silencio administrativo terminen convirtiéndose en millones de euros perdidos para Zaragoza. Con el PP siempre ganan los mismos, sus amigos, y siempre a costa del dinero de los zaragozanos" ha declarado Domínguez.