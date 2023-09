ZeC no firmará la declaración institucional que pide a Sánchez rechazar las exigencias de Puigdemont

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha avanzado que no firmará la declaración institucional propuesta por el equipo de gobierno (PP), en la que se rechazan las exigencias del expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado en Waterloo, Carles Puigdemont.

En rueda de prensa, Elena Tomás ha argumentado que no suscribirá ese texto, que ha calificado de "oportunismo político", porque "no es necesario ahora mismo". A su parecer, el Gobierno de Zaragoza tiene que centrarse en las necesidades de la ciudadanía y "tiene mucho que mejorar y solucionar problemas en el transporte y los barrios, pero la alcaldesa propone declaraciones institucionales que no vienen a cuento", ha opinado.

El texto de la declaración institucional también pide rechazar cualquier amnistía para los prófugos condenados por hechos delictivos tan graves como la malversación de caudales públicos y la sedición, al ser la democracia española plena, en cuyo marco constitucional no cabe la amnistía".

Asimismo, el texto recoge que se insta a mostrar el rechazo a la reunión mantenida entre la vicepresidenta segunda del Gobierno de España en funciones, Yolanda Díaz, y el prófugo Carles Puigdemont, instar su cese inmediato y reiterar su compromiso con el Estado de Derecho y las resoluciones judiciales, garantía fundamental de nuestro sistema democrático.

En otro apartado, se pide al Gobierno de España en funciones a colaborar con la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer cumplir las sentencias judiciales y perseguir a los condenados que permanecen fugados en el extranjero, conforme ordenan y dictan las resoluciones judiciales firmes del Tribunal Supremo.

Finalmente, en el texto se dice que el Ayuntamiento de Zaragoza reitera su defensa de la unidad de España y de la Constitución y rechaza las negociaciones con los partidos independentistas y supremacistas que aspiran a organizar referéndum o consultas de independencia de Cataluña, por ser contrarios al marco de convivencia constitucional y un agravio contra la igualdad en los derechos de los zaragozanos, los aragoneses y el resto de los españoles.

MARRUECOS

Por otro lado, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha apremiado a convocar el comité autonómico de emergencia para ver las medidas de apoyo a Marruecos tras el terremoto de Marrakech, como se hizo en su día con lo terremotos producidos en Siria y Turquía.

Ha pedido que si finalmente se encarrilan estas medidas en políticas de cooperación, que sean "fuertes y que no se vean afectadas ante los recortes de más de dos millones de euros en cooperación al desarrollo del pasado mandato".