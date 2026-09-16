ZeC pide paralizar las licencias de gasolineras en Valdespartera y Picarral en Zaragoza y modificar el PGOU

Archivo - El concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, ha exigido revisar de oficio los dos expedientes de las gasolineras previstas en Valdespartera y un tercero en el Picarral al argumentar que hay instrumentos para suspender cautelarmente las tres licencias de actividad y utilizar el instrumento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer distancias mínimas entre gasolineras y entornos residenciales, colegios, parques y jardines.

Estas tres peticiones de ZeC se recogen en una moción que debatirán en pleno de septiembre al argumentar que la función fundamental del urbanismo es "precisamente garantizar la calidad de vida, la seguridad de los vecinos y de los barrios y no servir como instrumentos para negocios privados, además potencialmente peligrosos o contaminantes".

Suso Domínguez ha insistido en que el Gobierno de Zaragoza tiene instrumentos y herramientas para llevarlo a cabo, pero "lo que no tiene, por lo que se ve, es voluntad política para utilizar estas herramientas", ha diferenciado.

"Esto y no otra cosa es lo que tiene que hacer este Gobierno de Natalia Chueca y del señor Serrano", ha enfatizado Domínguez para recordar que estas modificaciones de PGOU se han aprobado en otras ocasiones y ha citado las moratorias .

"Hemos visto en otras muchas ocasiones --ha relatado-- como cuando hay voluntad política hay instrumentos lo hemos visto cuando se han establecido moratorias en zonas de juegos, han establecido moratorias para placas solares, aunque luego no hayan sido bien ejecutadas, pero existe voluntad, además de que en otras ocasiones se hacen modificaciones del PGOU a la carta".

Tras esta exposición, ha deducido que "instrumentos existen lo que no existe es voluntad política para hacerlo".

PRIMAR LA SEGURIDAD

Domínguez ha explicado que estas gasolineras son "actividades clasificadas precisamente por sus potenciales afecciones, ya sea en ruidos, vibraciones, malos olores, humos, contaminación por hidrocarburos e incluso por posibles riesgos de explosiones por la acumulación de combustibles en estas instalaciones.

Ha criticado que las autorizaciones se están haciendo en "pleno casco urbano, al lado de parques infantiles, de colegios, de viviendas, de residencias de ancianos", lo que ha calificado de "especialmente grave", porque, además, son instalaciones que "ni siquiera van a contar con personal ya que son low cost y si hay cualquier afección, cualquier incidencia como un derrame pues no va a haber quien la atienda inmediatamente", ha alertado.

A su parecer, la tramitación de estas licencias por parte del Gobierno de Zaragoza "antepone, una vez más, los intereses de los negocios privados a la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de los barrios".

Precisamente, estos expedientes han supuesto la movilización vecinal de los habitantes de Valdespartera que este martes se concentraron en la inmediaciones donde se proyecta una gasolinera muy próxima a un parque infantil y desde el Gobierno de Zaragoza se ha argumentado que está sujeto al "estricto cumplimiento de la normativa vigente y si la empresa cumple con todos los requisitos urbanísticos y medioambientales que recoge la legislación, el Ayuntamiento tiene la obligación jurídica de otorgar la licencia".

Asimismo, han reconocido la preocupación existente entre los vecinos por lo que es el ámbito en el que el Gobierno de la ciudad centrará sus esfuerzos.

Al respecto, el concejal de ZeC ha criticado que Serrano "tiene el cuajo de que una vez ya la movilización vecinal anunciada y viendo que había mucha gente sale en los medios quitándose de en medio, diciendo que él no tenía nada que ver, que la responsabilidad era de cumplir la ley, pero que iba a escuchar a los vecinos".

"Ahora, cuando ya están las cosas en marcha y los propios vecinos han tenido que recurrir a los tribunales para paralizar cautelarmente esta instalación, sale Serrano diciendo que va a intermediar con estas empresas para explicarles a los vecinos", ha lamentado.

INFORMAR A LOS VECINOS

Por ello, le ha pedido a Serrano que "se deje zarandajas, de decir que va a intermediar y que haga lo que tiene que hacer, que es utilizar los instrumentos de planificación urbanística que tiene en su servicio, en sus manos, para realmente proteger a los vecinos, que es justo lo contrario de lo que está haciendo", ha diferenciado.

Sobre la reunión que Serrano ha anunciado con los vecinos afectados para el próximo martes, Domínguez ha afirmado que les consta que las asociaciones vecinales "no saben nada de esta reunión".

Antes de concluir, le ha dicho a Serrano que "no tiene que intermediar en nada, sino utilizar las herramientas que tiene en sus manos para proteger la seguridad y evitar barbaridades como esta y tiene que garantizar la participación ciudadana".

Por último, ha criticado el momento de la intermediación de Serrano cuando los vecinos "no han tenido la más mínima información de toda esta situación, ni siquiera la Junta de Distrito ha tenido información alguna sobre todo esto", ha zanjado.