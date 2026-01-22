ZeC presentará enmiendas al presupuesto de Zaragoza de 2026 de defensa de los servicios públicos

La portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha avanzado que presentará enmiendas al proyecto de presupuesto de 2026 orientadas a la defensa y mejora de los servicios públicos.

Elena Tomás ha explicado que ZeC está haciendo sus propias enmiendas y también harán otras sobre las peticiones que les han trasladado las entidades sociales en las distintas reuniones que han mantenido.

En rueda de prensa, Elena Tomás ha asegurado que desde ZeC no están en contacto con ninguno de los grupos de la oposición, ni con el Partido Socialista ni con Vox para presentar enmiendas.

Ha reiterado que la idea de ZeC, "como siempre, es defender los servicios públicos", entre los que ha citado los centros cívicos, el uso de la bicicleta, los carriles bici, los barrios, las plazas y calles.

"Vemos continuamente --ha relatado-- políticas con grandes expectativas de grandes proyectos, pero se olvidan de los proyectos del día a día, de mantener las calles y plazas en condiciones y en ese camino estamos desde Zaragoza en Común. También vemos que se invierte mucho en políticas sociales, pero no lo vemos reflejado realmente".

Elena Tomás ha abundado en que sus enmiendas estarán "en el camino de la vigilancia de los servicios públicos, que están externalizados, como el transporte del autobús o la limpieza", que atañen al mantenimiento de la ciudad, y también en la línea de tener en un futuro "espacios públicos de ocio gratuitos, zonas verdes y que esté preparada para el cambio climático".

También, se centrará en la educación pública, el mantenimiento de los colegios públicos, en los trabajadores que dependen del Ayuntamiento y la "falta" de personal en los colegios, junto al apoyo a la educación pública y, "por supuesto, a esas ayudas a las extraescolares que siempre se han demandado desde Zaragoza en Común".