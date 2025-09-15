ZeC propone al pueblo palestino para recibir el galardón de Hijo Predilecto de Zaragoza

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto al pueblo palestino para recibir el galardón de Hijo Predilecto de la Ciudad y "elevar al Consistorio zaragozano "esa voz que clama el fin del genocidio".

Este 2025, ZeC quiere "honrar" al pueblo palestino, que "clama el fin del genocidio, busca justicia y un futuro en el que el derecho a la vida, la dignidad y la libertad sea una realidad para todas las personas", ha indicado este grupo municipal.

Con este reconocimiento, ZeC pretende llevar al balcón del Ayuntamiento el "sentir ciudadano" de solidaridad con el pueblo palestino y con el "fin de la masacre". El pueblo palestino viene sufriendo un "genocidio por parte de Israel", que se ha agravado desde octubre de 2023 y que "se ha cobrado ya la muerte de, al menos, a 64.800 personas, en su gran mayoría civiles", han asegurado.

Esta cifra no incluye las muertes por la "hambruna" provocada por el "bloqueo" de la ayuda humanitaria y la "violación" de derechos humanos y otros derechos como la sanidad o el agua potable en el enclave palestino.

Al menos 420 personas, incluyendo 145 niños, han muerto por desnutrición, según las autoridades sanitarias, ha añadido ZeC. Esta cifra desoladora se suma, además, a los "más de 40.000 niños reportados como muertos o heridos" debido a los bombardeos y ataques aéreos israelíes, según datos del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

CASA PALESTINA DE ARAGÓN

Por eso, estas próximas fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza reconocerá, a propuesta del grupo municipal de ZeC a uno de los principales protagonistas en hacer llegar esas voces, testimonios, experiencias y memoria por todo Aragón y de forma especial a la ciudad de Zaragoza, que llevan años transmitiéndonos la realidad del pueblo palestino y que es la Casa Palestina de Aragón.

Constituida en 2008 con fines sociales, culturales, deportivos y de cooperación, bajo la denominación de "Asociación Palestino Aragonesa-Jerusalem" su objetivo es el de hacer llegar la situación del pueblo palestino, la realidad de los palestinos y de aquellas personas que viven fuera de sus territorios, así como trabajar por la convivencia de nuestros pueblos.

Con este galardón, una de las máximas distinciones que puede otorgar el Ayuntamiento de Zaragoza, ZeC quiere hacer extensivo este reconocimiento a todo el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino y el compromiso con la defensa de los derechos humanos.