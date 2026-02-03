Zuera Sabor vuelve a ensalzar el producto aragonés a través de experiencias gastronómicas

Presentación de 'Zuera Sabor'. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La trufa, "el diamante negro aragonés"; el Ternasco de Aragón IGP, "la carne rosa"; la "exposición, concurso provincial y cata de tomates" y hasta un recorrido por las "tradiciones gastronómicas alemanas" son los temas en torno a los cuales giran este año las charlas degustación del ciclo 'Zuera Sabor', una iniciativa del Ayuntamiento de esta localidad que en 2026 alcanza su tercera edición, tras registrar aforos completos en todas las sesiones de las ediciones precedentes.

Así lo han anunciado, en la rueda de prensa celebrada este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín; el alcalde de Zuera, José Manuel Salazar; y Miguel Ángel Vicente, director de El Gastrónomo Zaragozano, que coordina las experiencias gastronómicas.

La diputada delegada de Turismo ha querido destacar la relevancia de iniciativas como las jornadas 'Zuera Sabor', que permiten volver a poner en valor el producto aragonés a través de experiencias gastronómicas sorprendentes y de gran calidad.

"Estas jornadas son un magnífico escaparate para demostrar que nuestro territorio cuenta con una despensa excepcional y con profesionales capaces de transformar esa materia prima en propuestas innovadoras, que conectan tradición y creatividad", ha señalado, subrayando además el papel de la gastronomía como elemento identitario y cultural de Aragón.

Asimismo, ha remarcado la importancia de este tipo de acciones para la promoción turística de la provincia de Zaragoza, ya que contribuyen a atraer visitantes, dinamizar la economía local y generar oportunidades para productores y establecimientos.

"Eventos como Zuera Sabor no solo invitan a descubrir nuestros sabores, sino también nuestros pueblos, nuestro patrimonio y nuestra forma de vivir. Son una herramienta clave para vender las excelencias de nuestros productos y posicionar la provincia como un destino gastronómico de referencia", ha concluido.

ÉXITO DE LAS EDICIONES PREVIAS

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, el Ayuntamiento de Zuera ha comenzado un nuevo ciclo de una iniciativa ya consolidada, "que nació con la vocación de acercar la gastronomía a la ciudadanía, hacerla comprensible y atractiva y donde se ponga en valor el producto de proximidad", ha señalado el alcalde zufariense, quien también ha aprovechado para agradecer a la DPZ su apoyo a este tipo de iniciativas "que fortalecen el tejido cultural y económico del territorio".

En lo referente al programa 2026, que comienza el próximo 19 de febrero con una sesión dedicada a un clásico, la trufa negra de Aragón, Salazar ha señalado que han diseñado esta edición "pensando en todos los públicos, para que cualquier persona pueda sentirse parte del proyecto".

Esta nueva edición busca poner también en valor el trabajo que hay detrás de cada producto, "apoyando al sector agroalimentario y a nuestro comercio local", ha añadido.

A continuación, Miguel Ángel Vicente ha destacado la diversidad, la especialización y la innovación de la programación de este año, con una aproximación a productos aragoneses de calidad diferenciada, como la trufa, el ternasco o los tomates de la huerta aragonesa, pero también a otras culturas gastronómicas, como la alemana, protagonista de la última sesión del año.

El director de 'El Gastrónomo Zaragozano' ha destacado que los objetivos de esta iniciativa, y de todas las que organizan, como el Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia, son "la promoción del producto aragonés y divulgar cultura gastronómica".

A continuación, ha incidido en el formato de los encuentros gastronómicos de Zuera Sabor "que combina el aspecto lúdico con una vocación didáctica, gracias a la colaboración de productores y profesionales especializados que, de forma amena, comparten con el público sus conocimientos y experiencia".

Los tiques saldrán a la venta físicamente en Zuera unos días antes de cada evento y el aforo de cada uno es de hasta 120 personas. Tras el éxito de los dos años anteriores, se prevé colgar el cartel de completo en cada evento.