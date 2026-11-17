Juan Ponte, en el centro - FRENTE AMPLIU

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturias al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha reclamado este martes que se desarrolle el Pacto por el Medio Rural, tras reunirse con el secretario general del sindicato agrario COAG, David Pérez Naya.

Ponte ha defendido a las pequeñas y medianas ganaderías asturianas y ha cargado contra las políticas agrarias "burocráticas, de despacho, que desconocen nuestra climatología, nuestra organología y nuestro sistema de pastoreo". "Asturias no puede volar sin sus alas, por eso necesitamos más cohesión social, más vertebración territorial", ha señalado.

Por su parte, Pérez Naya ha reclamado un mayor apoyo al mundo rural asturiano para que los fondos públicos lleguen a quienes trabajan en el campo como actividad principal, así como un impulso a los jóvenes.

En el encuentro también han participado la candidata al Senado, Antona Luengo, y Rodrigo Díaz, número 5 en la lista de Frente Ampliu al Congreso.

"Desde Izquierda Unida fuimos pioneros en el Pacto por el Medio Rural", ha recordado Ponte, que ha concluido: "Por eso ahora lo que exigimos es que se desarrolle el Pacto por el Medio Rural"