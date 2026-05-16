Adjudicada en 106.000 euros la repoblación de un monte de utilidad pública en Tineo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria adjudicó en 106.700 euros el proyecto de restauración de terrenos mediante la repoblación y la sustitución de Pinus radiata por Pinus pinaster, en el monte de utilidad pública 326 de Vil.leirín, en el concejo de Tineo.

Estas labores, que cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses, han sido adjudicadas a la empresa Forestal Malleza S.L.

El proyecto incluye la restauración de 56,16 hectáreas mediante la sustitución de masas afectadas por problemas fitosanitarios, con el fin de proteger el suelo frente a la erosión, mejorar el paisaje y aumentar la productividad del terreno.

Los problemas de banda marrón que afectaban al pino radiata obligaron a talar la zona en 2021. En la actualidad, esta área se encuentra rasa de arbolado y presenta un incipiente matorral arbustivo. Así, con el fin de prevenir incendios y favorecer la productividad del monte, se prevé la reforestación con pino pinaster, una especie menos afectada por las plagas que el radiata.

La intervención se ajusta a las Directrices Paneuropeas de Repoblación y Reforestación del plan estratégico de la Política Agraria Común, puesto que en la elaboración del proyecto se han considerado criterios ambientales, especialmente los relacionados con la biodiversidad, así como aspectos económicos y sociales, con el fin de reducir posibles impactos negativos derivados de las forestaciones de gran extensión.