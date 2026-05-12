Adjudicada por 601.370 euros la mejora de dos viales de acceso a pastos en Grandas de Salime

Adjudicación en Grandas de Salime. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado por 601.370 euros la mejora de dos viales que suman 3,5 kilómetros y dan acceso a los pastos de Xestoselo, Nogueiróu y Padraira, en el concejo de Grandas de Salime.

Las obras, que ejecutará la empresa Desarrollos y Metas S.L., permitirán mejorar el tránsito de vehículos de servicio y transporte en ambos accesos, que en la actualidad presentan limitaciones.

Según informa el Gobierno del Principado el proyecto, que tiene un plazo de ejecución de seis meses, incluye actuaciones de mejora en los caminos, sin modificar su trazado, con el fin de preservar el entorno y garantizar una intervención respetuosa con el medio ambiente.

Así, se desarrollarán labores para facilitar el drenaje, acondicionar el firme, ensanchar algunos tramos y renovar la señalización. Una vez finalizadas las obras, los caminos dispondrán de un ancho de cuatro metros y contarán con cunetas de hormigón.

De este modo, la consejería persigue mejorar los accesos a las explotaciones agrarias y ganaderas, con el fin de favorecer su mantenimiento y su actividad.

El objetivo es evitar dificultades que puedan contribuir al despoblamiento rural, en línea con lo recogido en el Pacto por el Medio Rural de Asturias, firmado en febrero.