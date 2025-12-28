Adjudicadas en 159.000 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Lagua, en Ibias

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 159.236 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Lagua, en Ibias. La actuación consiste en la creación de cinco caminos con una longitud de más de 3 kilómetros, la mitad de los cuales se ajustará a trazados ya existentes.

Las obras, que ejecutará durante seis meses la empresa Pésica de Servicios y Contratas S.L, incluyen la mejora del trazado, las pendientes, la limpieza y el ensanche de los caminos, así como la instalación de una red de drenaje adecuada.

Esta actuación, según informa el Principado en una nota de prensa, beneficiará a los 13 propietarios de la concentración parcelaria, que suma 124 hectáreas de superficie, y que mejorará la eficiencia agrícola y la competitividad de las explotaciones. Las fincas resultantes de la concentración pasarán de 3.423 metros cuadrados de superficie media a 3,2 hectáreas, por lo que verán incrementado su tamaño en un 841%.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha explicado este domingo que el objetivo principal de esta obra es "garantizar el tránsito de vehículos agrícolas, reducir pendientes excesivas, mejorar rasantes y minimizar el impacto ambiental".

Los caminos contarán con un ancho estándar de cuatro metros y tendrán un radio mínimo de giro de siete metros en las curvas. Además, se ejecutará un sistema de drenaje que incluya cunetas de hormigón y caños para la evacuación de aguas

Está previsto realizar el mínimo movimiento de tierras necesario, así como usar el material obtenido de los desmontes para la ejecución de explanadas, terraplenes y para cubrir los taludes.