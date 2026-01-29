Agricultores y ganaderos asturianos protestan contra el tratado con Mercosur cortando el tráfico

Manifestantes en Campomanes - CAPTURA DE CUENTA DE COAG

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos asturianos han protagonizado este jueves una nueva jornada de protesta contra el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En esta ocasión, los manifestantes han decidido cortar el tráfico en distintos puntos de la región, incluso la autovía A-8.

Según información de la Guardia Civil recogida por Europa Pres, existen cortes de tráfico en la parte oriental en la A-8 en el punto kilométrico 285 en sentido Cantabria, mientras que en la parte occidental han cortado la autovía en el punto kilométrico 457. Por último, en la zona central, en Pola de Lena, en el punto kilométrico 68 de la N-630. Había concentraciones previstas y cortes de tráfico en Castropol, Ribadedeva y Campomanes.

Las jornadas de protesta han sido suscritas por las diferentes organizaciones agrarias del Principado de Asturias. Así, representantes de URA, COAG, Usaga y Asaja han estado presentes en las movilizaciones.

El coordinador de URA, Borja Fernández, ha estado presente en Campomanes y ha avanzado que seguirán "peleando" contra un acuerdo que consideran "una competencia desleal en toda regla hacia el sector primario". Fernández ha indicado que el tratado puede abrir la puertas a productos que se elaboran con unas normativas que en España llevan prohibidas "desde hace 30 años", según unas declaraciones emitidas por el periódico agroganadero El Campo de Asturias y recogidas por Europa Press.

Por su parte, el secretario general de COAG en Asturias, David Pérez, ha dicho que las concentraciones se están realizando bajo una "gran presión", dado que desde Delegación del Gobierno les han dicho que podrían ser multados con hasta 600.000 euros si se desplazaban de la zona para la que habían pedido autorización. "Está claro que no quieren que el campo salga a la calle", ha criticado.

Mientras, el coordinador de Usaga, José Álvarez, ha dicho que la protesta no es solamente contra el tratado con Mercosur, sino también contra otras cuestiones relativas a la Política Agraria Común (PAC).

El presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime, ha dicho que "esto va para largo" y se ha mostrado preocupado por las cláusulas de salvaguarda que se puedan aplicar. "Si a esto añadimos que nos van a quitar un 20 o un 22% de la PAC...", ha advertido.