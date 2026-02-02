Los agricultores y ganaderos asturianos reciben 6,4 millones en indemnizaciones del seguro agrario en 2025

Archivo - Vacas - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en Asturias por los siniestros registrados durante el año 2025 se han elevado hasta los 6,43 millones de euros.

Según ha informado Agroseguro en nota de prensa, la cifra de indemnizaciones y siniestros en el Principado se mantiene constante en los últimos años, con daños e indemnizaciones que superan anualmente los 6 millones de euros.

Por producción, destacan los casi 11.000 siniestros gestionados en 2025 en las diferentes líneas que cubren los accidentes y enfermedades del ganado vacuno, que suman 5,05 millones de euros en indemnizaciones abonadas a los ganaderos asturianos asegurados.

Además, el seguro agrario también ha gestionado otro centenar de siniestros de ovino y caprino, equino y aviar, así como los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones, que alcanzaron 1,22 millones de euros.

Por su parte, las indemnizaciones de las líneas de seguros agrícolas alcanzan los 133.000 euros abonados, por siniestros en explotaciones de maíz, kiwi, arándanos o legumbres.

El año 2025 se ha cerrado, a nivel nacional, con 804 millones de euros de siniestralidad, el segundo importe más elevado y solo superado por la excepcional sequía registrada en 2023. Las cuantías abonadas por Agroseguro en los últimos años son las más elevadas en los 45 años de historia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados. En el caso concreto de Asturias, las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos en los últimos 5 años (2021-2025) se elevan por encima de los 35 millones de euros.