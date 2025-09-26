Agropec pone en valor el campo asturiano con unos 1.600 animales y lo mejor de la producción alimentaria

Inauguración de la 39 Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

Un proyecto permitirá a los ganaderos de leche detectar más pronto la cetosis en sus vacas

GIJÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec) ha abierto este viernes las puertas de su 39 edición, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con unos 1.600 animales y el mejor escaparate de la producción agrícola y ganadera en Asturias.

La directora gerente de Conafe, Sofía Alday, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación durante el paseo inaugural, que el concurso de vaca frisona tendrá un apartado para terneras y novillas y otro de vacas adultas. En esta edición, participan 207 animales procedentes de siete comunidades autónomas.

Por su lado, el presidente de Ascol, José Emilio García, ha destacado que en este día se presenta una nueva herramienta relacionada con la detección de la cetosis en las vacas.

A este respecto, ha explicado que desde Ascol se hace el control lechero de las granjas de leche de Asturias y van implementando resultados para que los ganaderos puedan hacer la mejor gestión posible de sus explotaciones.

De ahí, junto con Central Lechera Asturiana SAT y LILA Asturias, llevaran a cabo un proyecto para ser capaces de detectar la cetosis de las vacas en el primer periodo o posparto.

Sobre ello, ha señalado que la cetosis en las vacas es un problema alimenticio que al final ocasiona una serie de trastornos a los animales, porque se les suele engrasar el hígado y al final es habitual que repercuta en la producción de la leche y en la fertilidad futura.

García ha indicado que, gracias también a unas máquinas nuevas que se compraron en el laboratorio interprofesional, a partir del próximo mes de octubre, van a empezar a mandar todos los meses un informe más, donde los ganaderos van a poder ver qué vacas tienen cetosis o no, para que lo puedan tratar a tiempo y que no se haga crónico en la vaca.

ALIMENTOS DEL PARAÍSO

Por parte del Principado, la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López, ha resaltado que Agropec es "la feria por excelencia", en la que hacen una apuesta económica importante para traer a Gijón el medio rural "en toda su extensión".

A su juicio, se trata de un escaparate "importantísimo", con novedades en el pabellón de Alimentos del Paraíso, con 22 expositores en el pabellón 1.

Ha resaltado que, además, del sector, es un evento abierto al público familiar, que en estos tres días va a poder degustar, comprar y ver lo mejor de Asturias, razas autóctonas y productos de calidad. Entre las novedades ha señalado la food truck, la ludoteca para niños, los sorteos o el chigre de la cultura sidrera asturiana.

CONEXIÓN CON EL MEDIO RURAL

Por parte del concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos de Gijón, Abel Junquera, Es más que una feria, es un punto de encuentro de aquellos que sienten algo por el mundo rural, al cual se le reconoce en este evento. Para él, el mundo rural es una parte muy importante de la identidad asturiana y también del futuro de la región.

El presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, por su parte, ha destacado que Agropec crece cada año y ha remarcado que, con este evento, se da visibilidad al trabajo en el campo y a los productos agroalimentarios.

En el caso de la Caja Rural de Asturias, su presidente, Fernando Martínez, ha incidido en que en esta edición ahondan en el aprovechamiento de los residuos, por ejemplo en lo que tiene que ver con la sidra, pero también traen a una artista que trabaja con decoraciones a base de pajas de escanda, además de colaborar en el concurso de vaca frisona.

Por parte del presidente de Caja Gijón (antigua Caja Rural de Gijón), José Ramón Ciaño, ha explicado que para Agropec, entre otras cosas, han querido exponer el impacto de los incendios en el medio rural.

Al margen del concurso de vaca frisona, se celebrarán otros como el V Concurso de Morfología de Oveya Xalda, el XIV Concurso-Exposición Nacional de Ovejas de Raza Suffolk, el VII Concurso Subasta Nacional de Asturcones, el XXIV Campeonato Nacional de Manejadores Conafe y el 35 Concurso Nacional Raza Parda Alpina

A esto se suma el 46 Concurso-Exposición de la Huerta Asturiana y el Salón Profesional Hortofrutícola 'Hortiastur', el XVII Monográfico de la Gallina Pita Pinta Asturiana o el mercado de la marca Alimentos del Paraíso.

También cuenta Agropec con en torno a 50 expositores ya sea de maquinaria, artesanía, alfarería, productos y con una zona infantil y educativa, con talleres y actividades como paseos en asturcones.

Además, podrán verse varias exposiciones, como una referente a los incendios, Cambio Climático y abandono del campo u otra titulada 'Del residuo al recurso: historias que dan la vuelta al campo'.

Cabe señalar que Agropec estará abierto hasta el próximo domingo, en horario 11.00 a 20.00 horas. La entrada tiene un coste de 2,60 euros, siendo gratis para menores de 12 años.