Alba Álvarez (PSOE) lamenta que el PP haya "perdido la oportunidad de rectificar sus mentiras" sobre el lobo

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Socialista en la Junta General del Principado de Asturias, Alba Álvarez, ha lamentado este viernes que el PP haya "perdido la oportunidad de rectificar sus mentiras" sobre el plan de gestión del lobo y ha lamentado la deriva "de mentiras, engaños e intentos de manipulación" que ha tomado esta formación política.

En una nota de prensa, Álvarez ha cargado contra la "estrategia permanente" del PP de "intentar generar ruido en el medio rural asturiano" y de "pedir perdón por la campaña de falsedades y engaños que ha llevado a cabo para tratar de crear inseguridad y crispación sobre la ejecución del programa anual de control del lobo".

Para Alba Álvarez "el Partido Popular se ha quedado sin argumentos ante los datos de la ejecución del programa de control de la especie que, con transparencia, rigor y concreción, ha trasladado la Consejería. Un programa en el que se avanza con normalidad, dentro de la legalidad y bajo control técnico en todo momento. Por lo tanto, al PP solo le queda pedir perdón por cuestionar permanentemente las actuaciones y la evolución de los controles".

La parlamentaria ha criticado al PP por "negar la evidencia" y "cuestionar los datos de extracciones", demostrando que "desconocen tanto el plan de gestión como el programa de control, en los que se establece que se han de computar como bajas los lobos que han muerto por causas naturales o accidentales".

"Han demostrado que no buscan transparencia, solo ruido, confusión y bulos al más puro estilo de Génova o de la Puerta del Sol", ha añadido.