Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha, regiones con peores políticas para la conservación del lobo, según WWF

MADRID/OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas con peores políticas autonómicas para la conservación del lobo, todas ellas con una "evaluación insatisfactoria" de sus políticas.

Así lo refleja el informe '¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo', presentado este jueves por WWF.

El estudio establece que "necesitan mejorar" las políticas autonómicas para la conservación del lobo Castilla y León, Asturias, Madrid, La Rioja, Cantabria, Vizcaya, Galicia y Álava.

La única comunidad autónoma que está "en el buen camino" en sus políticas autonómicas para la conservación del lobo según el análisis de WWF es Cataluña.

Para el responsable del Departamento de Conservación en WWF, Luis Suárez, "seguir matando lobos no sirve de nada": "No resolvemos los problemas, sólo sirve para exacerbar el conflicto social".

Por ello, la organización reclama que "el mejor camino es trabajar en reducir no los ejemplares de lobo sino los daños". "Y eso se hace con medidas de prevención", ha sentenciado Suárez.

El estudio ha analizado las políticas autonómicas para la conservación del lobo en cuanto a la prevención de daños, la compensación de daños; la participación y transparencia; y la planificación y conservación.

El responsable del Departamento de Conservación en WWF ha destacado que, a pesar de los aspectos negativos en cuanto a la protección del lobo, "hay algunos avances, algunas mejoras, especialmente en la compensación de daños". "Cada vez se paga más, nunca ha habido tanto dinero en compensación de daños", ha celebrado.

No obstante, ha avisado de que esos avances "son insuficientes", ya que "sólo Cataluña está en el buen camino", y de que "resulta preocupante el retraso de las comunidades autónomas con presencia histórica del lobo".

"Hay más fondos que nunca pero hay que invertirlos adecuadamente. Hay que mejorar la transparencia y la trazabilidad de esos fondos, hay que invertirlos adecuadamente. Hay que dejar atrás falsas y fáciles promesas y apostar por un trabajo serio y riguroso para garantizar la coexistencia y apoyar a la ganadería extensiva con hechos y no con palabras", ha manifestado Suárez, destacando que "ninguna comunidad lobera tiene planes o estrategias de apoyo a la ganadería extensiva".

Entre los resultados del análisis, destaca la "pobre valoración" de tres de las comunidades loberas históricas -Asturias, Cantabria y Castilla y León- en un aspecto vital, el apoyo público a la adopción de medidas preventivas (como perros de guarda, vallados o la contratación de personas cuidadoras del ganado) que pueden reducir hasta en un 100 % los ataques al ganado.

CCAA Y MINISTERIO NO EXPLICAN CÓMO SE ESTÁN GASTANDO LOS FONDOS

En este punto, ha asegurado que ni las comunidades autónomas ni el Ministerio que dirige Sara Aagesen "han sido capaces" de explicar a la ONG cómo se están gastando los fondos públicos para la protección del lobo.

También ha afirmado que, "aunque algunos insistan, no ha habido ese crecimiento exponencial" de la población del lobo. Así, ha señalado que "quizás" ha crecido en algunos puntos, "pero en el cómputo global no tiene impacto": "No hay tantísimos lobos como quieren contarnos".

Con el objetivo de conservar el lobo ibérico, la ONG reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "promover una mejor información y criterios estatales comunes sobre los daños al ganado; garantizar la transferencia de fondos a las CCAA de formar regular y en tiempo para su correcta ejecución, con mayor trazabilidad y transparencia sobre su destino; colaborar con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la coexistencia, impulsando medidas como una red nacional de mastines; y establecer una mesa nacional del lobo".

Entre las medidas que pide a las comunidades autónomas destacan mejorar la financiación de medidas de prevención, incluyendo el mantenimiento de medidas como los perros mastines; promover pagos ágiles y compensaciones justas, que cubran el "lucro cesante y los costes adicionales", como los gastos veterinarios o de personal; crear mesas donde participen todos los grupos de interés, que no sean meramente informativas; e impulsar la lucha contra el furtivismo, reforzando los mecanismos para la detección, investigación y persecución de estos delitos.

Por último, la ONG exige al Ministerio de Agricultura que diseñe participadamente y aprueba la Estrategia Estatal para la Ganadería Extensiva.

Según el análisis de WWF, "falta voluntad política para ofrecer soluciones reales y asegurar la coexistencia entre lobos y ganadería extensiva".

"El Gobierno y las comunidades autónomas tienen que colaborar para mantener este cambio de rumbo, garantizando que los ganaderos y ganaderas reciben el apoyo necesario para convivir con el lobo y trabajando de forma coordinada para que esta especie única siga recuperando sus poblaciones y su vital papel en nuestros ecosistemas", ha concluido Suárez.