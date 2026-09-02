Arranca la construcción de un nuevo pantalán para la flota pesquera en el puerto de Llastres por 281.443 euros

Puerto de Lastres. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha comenzado esta semana los trabajos para construir un nuevo pantalán destinado a la flota pesquera en el puerto de Llastres, en Colunga, con una inversión de 281.443 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación se suma a los 4,7 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder, que el Principado ha destinado a las obras de mejora del abrigo y la seguridad de estas instalaciones portuarias.

Los trabajos se han iniciado con el traslado del material necesario para el montaje de la plataforma flotante o pontona. Posteriormente, buzos especializados cortarán y retirarán los antiguos pilotes del anterior pantalán, antes de proceder a la hinca de los nuevos y al montaje final de la estructura.

La restitución del pantalán para la flota pesquera se ha abordado tras retirar la plataforma provisional construida para instalar la grúa utilizada en la recarga de los 378 bloques de refuerzo.

La nueva infraestructura se ubicará en la misma posición que el antiguo pantalán, en la zona más interior de la dársena, y permitirá el atraque de 17 embarcaciones pesqueras de entre 14 y seis metros de eslora.

El acceso se realizará mediante una pasarela móvil de 16 metros de longitud, con estructura de aluminio marino y pavimento de madera sintética. Además, el pantalán contará con pasillos flotantes de atraque adaptados a las dimensiones de las embarcaciones.

Las obras se completarán con la instalación de torretas para el suministro de agua y electricidad a los barcos, así como otra de emergencia equipada con extintores y aros salvavidas.