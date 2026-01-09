Asaja alerta de que el acuerdo UE-Mercosur supondrá "competencia desleal" para los agricultores españoles

Según la asociación, entrarán al mercado europeo productos prohibidos en la Unión Europea

MADRID/OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ha criticado el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Mercosur y ha advertido de "competencia desleal" contra los agricultores españoles.

Asaja considera que entrarán al mercado europeo productos prohibidos en la UE, como ciertos fitosanitarios o carne con hormonas de crecimiento, pues "se está permitiendo que productos con reglas distintas lleguen al mismo consumidor", ha sentenciado el presidente de la asociación, Pedro Barato.

Entre las principales preocupaciones, Asaja señala que el acuerdo reducirá los beneficios a corto plazo en sectores como el aceite de oliva o el vino y pondrá en riesgo las explotaciones de carne de vacuno, azúcar, remolacha, cítricos y ganadería extensiva.

En este contexto, Asaja ha anunciado que intensificará su presión política en la fase definitiva en el Parlemento Europeo tras el visto bueno del Consejo, manteniendo que "sin reciprocidad, no hay comercio justo".