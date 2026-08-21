La Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales, en contra de la planta de biogás

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales ha denunciado el "hartazgo" de la localidad tras dos años reclamando información y participación sobre la planta de biogás, mientras las administraciones continúan sin dar respuestas claras.

Desde el colectivo han criticado que el proyecto haya recibido un informe desfavorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) y que, aun así, el Gobierno del Principado haya manifestado que lo considera viable y que acompañará al Ayuntamiento en una nueva tramitación.

La organización afirma que lleva meses llamando a las puertas de los responsables políticos y solo encuentran silencio. Consideran "grave" que hayan elegido el silencio ante un proyecto que va a "condenar" el futuro de la localidad.

Asimismo, el colectivo sostiene que Arenas de Cabrales no es un polígono industrial aislado, sino un núcleo habitado, turístico y comercial situado a las puertas de los Picos de Europa. Por ello, ha considerado imprescindible analizar los posibles efectos de la instalación, tales como olores, tráfico de camiones, ruido, emisiones, gestión de gases, seguridad y afecciones ambientales sobre una economía que depende del turismo.

Además, ha aclarado que no está en contra de los ganaderos, los queseros ni de las DOP Cabrales o Gamonéu, pero ha rechazado que se trasladen los costes de una actividad a todo un pueblo. En esta línea, la organización ha recordado que la instalación de una planta de biogás fue planteada previamente en municipios como Onís, Llanes o Cangas de Onís, donde fue rechazada por sus regidores.

Sin embargo, ha criticado que en Cabrales el proyecto haya sido aceptado por el alcalde y tramitado con "total opacidad" de espaldas a los vecinos, sin ser informados mientras se agotaban los plazos de alegaciones en una maniobra deliberadamente discreta. Finalmente, la asociación ha advertido de que la propuesta de implantar la planta con agrolinera, una empresa sin experiencia acreditada en la gestión de este tipo de instalaciones, suscita serias dudas sobre las garantías del proyecto. Por este motivo, ha reclamado aportar información verificable sobre la trayectoria de la compañía, protocolos de seguridad, medidas frente a olores y garantías económicas ante posibles daños.