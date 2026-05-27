Asturias abre mañana las ayudas del plan 'Incorpórate al agro' dotadas con 8 millones

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abierto la convocatoria de la segunda edición del plan Incorpórate al agro, dotada con 8 millones de euros, con el objetivo de apoyar la llegada de jóvenes y nuevos profesionales al sector primario. El periodo de solicitud de estas ayudas estará abierto desde mañana hasta el 1 de julio, y el Gobierno de Asturias podrá ampliar este crédito hasta los 20 millones si fuera necesario para atender la demanda.

La cuantía base de las ayudas se sitúa en 50.000 euros, aunque puede alcanzar los 100.000 euros en el caso de mujeres que se sumen a las labores agrícolas y ganaderas, explotaciones en extensivo que adopten medidas preventivas frente a los daños de la fauna salvaje, producciones ecológicas o lácteas en zonas de montaña, o producciones de alimentos amparados por una marca de calidad.

Como principal novedad en esta ocasión, un total de 94 personas que quedaron en lista de espera el año pasado --51 jóvenes y 43 nuevos agricultores y ganaderos-- podrán optar a las ayudas sin necesidad de realizar nuevos trámites. Para ello, simplemente tendrán que ratificar la solicitud, de forma que no tendrán que aportar un nuevo plan empresarial ni documentación adicional.

El departamento de Medio Rural ha mantenido en esta nueva edición el criterio ampliado el año pasado, que extendió los beneficios del programa -originalmente destinados a personas de 18 a 40 años-- a nuevos agricultores de entre 41 y 56 años que en los dos ejercicios previos a la solicitud no hubieran obtenido ingresos agrarios superiores a los 10.000 euros anuales.

Según informa el Gobierno regional, entre los dos períodos de solicitud que se habilitaron el año pasado, un total de 193 personas --134 jóvenes y 59 nuevos profesionales-- han recibido ayudas por una cuantía media de 67.000 euros.