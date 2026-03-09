Asturias amplía las restricciones ganaderas hasta el 31 de mayo por el riesgo de dermatosis nodular contagiosa

La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, durante la reunión de este lunes para analizar la situación. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ganadería del Gobierno del Principado de Asturias, Rocío Huerta, ha advertido este lunes de la situación "muy preocupante" por la expansión de la dermatosis nodular contagiosa y ha anunciado nuevas medidas preventivas en la comunidad.

Huerta ha explicado que durante esta mañana se ha celebrado una reunión con organizaciones agrarias, asociaciones de criadores, el Colegio de Veterinarios de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS) para analizar la situación actual de la enfermedad.

Según ha señalado, se trata de un momento "muy preocupante" por la expansión de la enfermedad en dos explotaciones de Aragón y por el inicio del periodo de mayor actividad de los vectores transmisores debido al aumento de las temperaturas.

Ante esta situación, el Gobierno asturiano ha propuesto adoptar medidas adicionales a las ya existentes, ampliando las restricciones en el Mercado Nacional de Pola de Siero y en la celebración de ferias, certámenes y concursos al menos hasta el próximo 31 de mayo.

Asimismo, la directora general ha insistido en la importancia de reforzar las medidas de limpieza, desinfección y desinsectación tanto en las instalaciones ganaderas como en los animales y los medios de transporte.

En este sentido, Huerta ha alertado de la detección de movimientos ilegales de ganado, en los que camiones con animales destinados a un matadero de A Coruña habrían pasado previamente por Asturias y cargado ganado en explotaciones de la comunidad.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los ganaderos para extremar las precauciones y evitar la entrada en sus explotaciones de vehículos procedentes de otras comunidades que no hayan sido debidamente desinfectados.

Huerta también ha recordado que las medidas de control de la dermatosis nodular contagiosa están reguladas por la normativa de la Unión Europea, que actualmente no permite la vacunación preventiva.

En este sentido, ha explicado que la decisión de vacunar no depende del Gobierno autonómico, sino que debe ser autorizada por la UE y ejecutada con vacunas suministradas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Así, la vacunación solo se contemplaría como última medida y en el caso de confirmarse algún positivo en Asturias. Mientras tanto, la directora general ha insistido en que la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad es reforzar las medidas de prevención y evitar movimientos irregulares de ganado.