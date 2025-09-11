Asturias aumenta hasta los nueve millones las ayudas al desarrollo de empresas agroalimentarias y forestales

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano publica este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la convocatoria de ayudas destinadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, en el marco del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC). La convocatoria abre un plazo de 30 días naturales desde viernes para presentar las solicitudes.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, la financiación crece un 12,5% y alcanza los nueve millones con el objetivo de revalorizar las producciones agrarias y contribuir a frenar el abandono de las zonas rurales.

Estas subvenciones respaldan el desarrollo de los sectores agroalimentario y forestal mediante el impulso a proyectos de inversión que mejoren la competitividad, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica.

La convocatoria incluye tres líneas de ayudas diferenciadas, dos destinadas al sector agroalimentario y una al forestal: Inversiones con objetivos ambientales en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios; inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios; e inversiones en tecnologías forestales productivas.

La primera de ellas se incorpora como novedad respecto a convocatorias anteriores para fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, facilitar la adaptación al cambio climático y reducir emisiones. Con este propósito, se financiarán iniciativas que permitan incorporar nuevas tecnologías y fomentar el uso de energías renovables en los procesos productivos de la industria alimentaria.