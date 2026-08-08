Asturias busca a sus mejores profesionales del campo para los Premios 'Chaleco Agricultor 2026'

Edición anterior de los premios Chaleco Agricultor - AGRITECH

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Expo AgriTech y ASAJA han convocado la segunda edición de los Premios Chaleco Agricultor, que distinguen a los profesionales agrícolas referentes en innovación, sostenibilidad y aplicación de tecnología. Con el objetivo de reconocer su liderazgo, ambas instituciones, buscan a los mejores agricultores de Asturias para la segunda edición de unos premios conocidos como los 'Estrella Michelín de la Agricultura'.

La convocatoria llega después del éxito de su primera edición, que recibió más de 700 candidaturas, y seleccionó a más de 50 finalistas procedentes de diferentes territorios para reconocer a tres ganadores nacionales.

Los galardones están dirigidos a todos los agricultores de España, con independencia del tamaño, la ubicación o el tipo de explotación, que estén contribuyendo al progreso del sector mediante la innovación, la sostenibilidad o la incorporación de tecnología. Para poder participar en los reconocimientos, Asturias ya ha abierto su convocatoria. Los profesionales interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo 15 de octubre.

Hay tres categorías. La primera, 'Innovación en cultivos e insumos', reconocerá a los agricultores pioneros en la incorporación de nuevas variedades, cultivos adaptados al cambio climático o insumos agrícolas innovadores, como los derivados de larvas de insectos o algas, que contribuyan a mejorar la productividad, la calidad de la producción y las oportunidades de acceso a nuevos mercados.

La segunda, 'Sostenibilidad', distinguirá a los agricultores que estén desarrollando proyectos o prácticas orientadas a reducir el impacto medioambiental de la producción agraria. Se valorarán iniciativas relacionadas con el uso eficiente de los recursos, la reducción de emisiones, la conservación y mejora de la salud del suelo, la disminución de residuos fitosanitarios, el aprovechamiento de las cosechas o la economía circular. También se incluyen las prácticas agroecológicas y de agricultura regenerativa.

Finalmente, la 'Aplicación de la tecnología' premiará a los agricultores que hayan incorporado soluciones avanzadas en procesos como el riego, la fertilización o la cosecha para mejorar la eficiencia y la calidad. Esta categoría contempla tecnologías de automatización y robótica, drones, sensórica, internet de las cosas, inteligencia artificial, espacios de datos, sistemas de conectividad, digitalización de procesos y otras herramientas vinculadas a la agricultura 4.0.

Un comité técnico integrado por especialistas en agricultura, innovación tecnológica y sostenibilidad será el encargado de evaluar las candidaturas y seleccionar a los finalistas y ganadores. El jurado tendrá en cuenta el reto abordado, el valor aportado a la explotación, la originalidad y el carácter pionero de la iniciativa, el equipo humano implicado y su evolución y potencial de crecimiento.

De cada provincia se seleccionarán tres finalistas, uno por cada categoría, que participarán en la Gran Gala Nacional de los Premios Chaleco Agricultor 2026. La ceremonia tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en Málaga, durante la segunda y última jornada de Expo AgriTech 2026. Los finalistas recibirán un chaleco conmemorativo como reconocimiento a su contribución al progreso de la agricultura española y los tres ganadores nacionales serán distinguidos con las 3 Estrellas Agrícolas.