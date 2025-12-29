Asturias, de las comunidades cantábricas que más fondos destina a las tareas del campo, según el Principado

Archivo - Trabajos en el campo, rural, agricultura, PAC, tractor. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través del plan Incorpórate al agro, ha ayudado a sumarse a las tareas del campo este año a 193 emprendedores, que han recibido una ayuda media de 67.000 euros. Esta cifra se sitúa muy por encima de la aportación de las comunidades vecinas.

Por ejemplo, Galicia dedicó en 2024 unos 40.000 euros por negocio y aún no ha resuelto la convocatoria publicada en junio de este año. Por su parte, Cantabria tampoco ha adjudicado las ayudas de este ejercicio, que tienen un tope máximo de subvención de 50.000 euros, frente a los 100.000 del Principado.

A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo autonómico ha invertido 17,6 millones en dos convocatorias para impulsar la incorporación de 269 personas, entre jóvenes y mayores de 41 años, a tareas agrarias y ganaderas. Así, Cantabria apenas ha asignado 3,7 millones, mientras que Galicia ha concedido 28, apenas siete millones por cada una de sus cuatro provincias. En ambos casos, las cifras se sitúan muy lejos de la cantidad distribuida por el Principado.

Para la última convocatoria de estas ayudas -con dos periodos de solicitud para cubrir 2024 y 2025- estaban presupuestados inicialmente nueve millones. De manera extraordinaria, la partida se amplió hasta los 13, el máximo fijado en la resolución que aprobaba esta línea de subvenciones. Los fondos han permitido respaldar los proyectos de 193 personas.

Por otra parte, los 94 solicitantes que han quedado en lista de espera este año tendrán la oportunidad de acceder a las ayudas que Medio Rural convocará en 2026, a las que se destinan 9 millones. A partir del próximo ejercicio, el Principado convocará el plan Incorpórate al agro de manera anual, y no cada dos años como ocurría en la pasada legislatura.